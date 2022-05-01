Zorbalar kalmaz gider... Haydi 1 Mayıs'a!

Bugün işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü... Bugünlerin hesabını sormak, bu düzeni değiştirmek için emekçiler Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında sokaklarda olacak. Haydi 1 Mayıs'a.

Haber Merkezi

AKP iktidarı ve patronlar ülkeyi emekçiler için adım adım bir cehenneme çevirirken, bugün işçilerin hesap sormak için güçlerini birleştirme, mücadelelerini büyütme ve dayanışma günü.

Emekçiler, gençler ülkenin dört bir yanında bugün sokaklara çıkacak, tüm meydanlarda bu düzenin değişmesi gerektiğini haykıracak.

Bugün hem Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs'lardan hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki 1 Mayıs'lardan haberler gün boyu soL'da olacak.

soL hakkını almak için yola, meydanlara çıkan, 1 Mayıs'ta patronları tarafından zorla çalıştırıldığı için alanlarda olamayan tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor.

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