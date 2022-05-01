soL TV | 1 Mayıs 2022 Özel Yayını

soL TV 1 Mayıs'ta stüdyosunu Maltepe'ye kuracak, işçilerin taleplerini canlı yayınla aktaracak.

Haber Merkezi

soL TV 1 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de stüdyosunu kuracak, işçilerin, emekçilerin taleplerini canlı yayınla aktaracak.

soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek'in sunumuyla 1 Mayıs Canlı Yayın programımız 12.30 - 14.30 arasında yayında olacak.

Haber

TKP 1 Mayıs buluşma noktalarının listesini açıkladı