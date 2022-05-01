soL TV 1 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de stüdyosunu kuracak, işçilerin, emekçilerin taleplerini canlı yayınla aktaracak.
soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek'in sunumuyla 1 Mayıs Canlı Yayın programımız 12.30 - 14.30 arasında yayında olacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Feride E. Tetik
soL TV | 1 Mayıs 2022 Özel Yayını
soL TV 1 Mayıs'ta stüdyosunu Maltepe'ye kuracak, işçilerin taleplerini canlı yayınla aktaracak.
Haber Merkezi
soL TV 1 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de stüdyosunu kuracak, işçilerin, emekçilerin taleplerini canlı yayınla aktaracak.
soL TV Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Kazbek'in sunumuyla 1 Mayıs Canlı Yayın programımız 12.30 - 14.30 arasında yayında olacak.