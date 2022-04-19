TKP 1 Mayıs buluşma noktalarının listesini açıkladı

Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı, bunun ilk duyuru olduğunu ve katılım noktalarının ilerleyen günlerde güncelleneceğini açıkladı.

"Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!" sloganıyla 1 Mayıs'ı karşılayacak TKP, parti ile 1 Mayıs'a katılmak isteyenler için online bir form da paylaştı.

TKP'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

BUGÜNLERİN HESABINI SORACAĞIZ

BU DÜZENİ MUTLAKA YIKACAĞIZ!

Adaletsiz ve acımasız bir düzen hüküm sürüyor dünyada ve ülkemizde.

Küçük bir azınlığın zenginliklerin çoğunluğuna el koyduğu, insan hayatının ve doğal yaşamın o küçük azınlığın çıkarları için hiçe sayıldığı bir düzen.

Savaşları, ırkçılığı, hırsızlığı, yobazlığı, baskı ve zorbalığı hak sayan bir düzen.

Bugün geçinemiyorsak,

Sefalet içindeysek,

Tehdit altındaysa kadınlar, çocuklar, insan ve doğa,

Emekçilerin yüzü gülmez hâle gelmişse,

Bilelim ki sömürü düzenidir tüm bunlara sebep!

Ekmeğimizi kazanmak, hakkımız olanı almak, insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek, doğayla barışık, kardeşçe yan yana durabilmek için bu düzenden kurtulmalıyız.

Ayağa kalkmalı, yan yana gelmeli, emekçilerin sesini ve gücünü dosta düşmana göstermeliyiz. Bilelim ki bu karanlığı geriletecek olan tek güç biz emekçilerin ellerindedir. Bilelim ki sadece işçi ve emekçilerin örgütlü gücü bu yağma ve sömürüye son verecektir.

Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs 2022 günü tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!

*Buluşma Noktalarımız

İstanbul Maltepe Miting Alanı

İstanbul Avrupa Yakası Buluşma Noktaları

Arnavutköy

Merkez Mh. (Petrol Ofisi önü)

Avcılar

Metrobüs durağı önü

Bağcılar

Çınar Mh. 856. Sk.

Hacı Bektaş Veli Parkı

Kirazlı metrosu

Bahçelievler

Yayla Semt Evi

Bakırköy

Marmaray Durağı

Bayrampaşa

Yıldırım Mh. Bosna Parkı

Beşiktaş

İskele Meydanı

Beylikdüzü

Balıkçı Kenan (Belediye durağı)

Beyoğlu

Sururi Parkı önü

Esenyurt

Esencan Hastanesi önü

Tabela altgeçit

Depo durağı

Eyüp

Yeşilpınar Veysel Karani Camii

Fatih

Kocamustafa Semt Evi

Yenikapı marmaray

Gaziosmanpaşa

Spor Tesisi durağı (Avrupa Konutları Tem2 önü)

Güngören

Kale Center önü

Kağıthane

Nurtepe metro çıkışı

Emniyetevler metro çıkışı

Küçükçekmece

Halkalı marmaray önü

Küçükçekmece marmaray önü

Sarıyer

Büyükdere Semt Evi

Rumeli Hisarı Mh. son durak

Reşitpaşa Semt Evi

Sultangazi

Gazi Semt Evi önü

Şair Abay Lisesi önü

Şişli

Kurtuluş Cd. Akbank önü

Cevahir AVM önü

Okmeydanı Anadolu Parkı

Şişli Mecidiyeköy metrobüs

Zeytinburnu

Kazlıçeşme marmaray durağı

İstanbul Anadolu Yakası Buluşma Noktaları

Ataşehir

İçerenköy Semt Evi

1 Mayıs Mh. Umut Düğün Salonu

Beykoz

Paşabahçe meydan

Kadıköy

Hasanpaşa Akbank önü

Yeldeğirmeni Semt Evi

Eski Salı Pazarı (Barış Manço otobüs durağı)

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Göztepe marmaray durağı

Bostancı marmaray durağı

Söğütlüçeşme marmaray durağı

Kartal

Yakacık meydan

Özlem Sitesi önü

Cumhuriyet Mh. Semt Evi

Kartal marmaray durağı

Karlıtepe Çıtır Fırın önü

Uğur Mumcu Semt Evi

Uğur Mumcu Kültür Merkezi önü

Maltepe

Zümrütevler Semt Evi

Gülensu Heykel

Küçükyalı Yavuz Pastanesi önü

Süreyya Plajı marmaray durağı (Feyzullah durağı)

Bağlarbaşı Bölge Hastanesi karşısı

Pendik

Ahmet Yesevi Muhtarlığı

Kavakpınar İETT Aile Sağlığı Merkezi durağı

Yenişehir Mh. Engin Sitesi durağı

Sapan Bağları muhtarlığı (Bosna Parkı)

Pendik Köprüsü

Pendik marmaray durağı

Sancaktepe

Sarıgazi Semt Evi

Meclis Mh. Semt Evi

Sancaktepe Kaymakamlık karşısı

Yenidoğan son durak (KİM Market önü)

Ümraniye

Tepeüstü durağı

Dudullu İşçi Evi

Üsküdar

Selimiye Parkı (Selimiye Semt Evi yanı)

İcadiye Mh. Kuruçeşme Parkı durağı

Tuzla

Aydınlı Bahçeler Sk. trafo önü

Aydınlı-Konaşlı, Konaşlı Fırını önü

Aydınlı meydan

Tuzla marmaray durağı

İçmeler marmaray durağı

İzmir

Cumhuriyet Meydanı – 10.30

Ankara

Tandoğan Meydanı – 14.00

Diğer iller

Adana

Amasya

Antalya

Bolu

Bursa

Çanakkale

Dersim

Didim

Diyarbakır

Edirne

Eskişehir

Gaziantep

Gebze / Kocaeli

Giresun

İskenderun

Erzurum / Karaçoban

Kayseri

Kocaeli

Konya

Mersin

Bursa / Mudanya

Muğla

Samsun

Tarsus / Mersin

Lüleburgaz / Kırklareli

Van

* Buluşma noktaları ve saat bilgileri ilerleyen günlerde güncellenecektir.

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