TKP 1 Mayıs buluşma noktalarının listesini açıkladı

Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı, bunun ilk duyuru olduğunu ve katılım noktalarının ilerleyen günlerde güncelleneceğini açıkladı.
"Bugünlerin hesabını soracağız, bu düzeni mutlaka yıkacağız!" sloganıyla 1 Mayıs'ı karşılayacak TKP, parti ile 1 Mayıs'a katılmak isteyenler için online bir form da paylaştı.
TKP'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
BUGÜNLERİN HESABINI SORACAĞIZ
BU DÜZENİ MUTLAKA YIKACAĞIZ!
Adaletsiz ve acımasız bir düzen hüküm sürüyor dünyada ve ülkemizde.
Küçük bir azınlığın zenginliklerin çoğunluğuna el koyduğu, insan hayatının ve doğal yaşamın o küçük azınlığın çıkarları için hiçe sayıldığı bir düzen.
Savaşları, ırkçılığı, hırsızlığı, yobazlığı, baskı ve zorbalığı hak sayan bir düzen.
Bugün geçinemiyorsak,
Sefalet içindeysek,
Tehdit altındaysa kadınlar, çocuklar, insan ve doğa,
Emekçilerin yüzü gülmez hâle gelmişse,
Bilelim ki sömürü düzenidir tüm bunlara sebep!
Ekmeğimizi kazanmak, hakkımız olanı almak, insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek, doğayla barışık, kardeşçe yan yana durabilmek için bu düzenden kurtulmalıyız.
Ayağa kalkmalı, yan yana gelmeli, emekçilerin sesini ve gücünü dosta düşmana göstermeliyiz. Bilelim ki bu karanlığı geriletecek olan tek güç biz emekçilerin ellerindedir. Bilelim ki sadece işçi ve emekçilerin örgütlü gücü bu yağma ve sömürüye son verecektir.
Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs 2022 günü tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor.
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!
*Buluşma Noktalarımız
İstanbul Maltepe Miting Alanı
İstanbul Avrupa Yakası Buluşma Noktaları
Arnavutköy
Merkez Mh. (Petrol Ofisi önü)
Avcılar
Metrobüs durağı önü
Bağcılar
Çınar Mh. 856. Sk.
Hacı Bektaş Veli Parkı
Kirazlı metrosu
Bahçelievler
Yayla Semt Evi
Bakırköy
Marmaray Durağı
Bayrampaşa
Yıldırım Mh. Bosna Parkı
Beşiktaş
İskele Meydanı
Beylikdüzü
Balıkçı Kenan (Belediye durağı)
Beyoğlu
Sururi Parkı önü
Esenyurt
Esencan Hastanesi önü
Tabela altgeçit
Depo durağı
Eyüp
Yeşilpınar Veysel Karani Camii
Fatih
Kocamustafa Semt Evi
Yenikapı marmaray
Gaziosmanpaşa
Spor Tesisi durağı (Avrupa Konutları Tem2 önü)
Güngören
Kale Center önü
Kağıthane
Nurtepe metro çıkışı
Emniyetevler metro çıkışı
Küçükçekmece
Halkalı marmaray önü
Küçükçekmece marmaray önü
Sarıyer
Büyükdere Semt Evi
Rumeli Hisarı Mh. son durak
Reşitpaşa Semt Evi
Sultangazi
Gazi Semt Evi önü
Şair Abay Lisesi önü
Şişli
Kurtuluş Cd. Akbank önü
Cevahir AVM önü
Okmeydanı Anadolu Parkı
Şişli Mecidiyeköy metrobüs
Zeytinburnu
Kazlıçeşme marmaray durağı
İstanbul Anadolu Yakası Buluşma Noktaları
Ataşehir
İçerenköy Semt Evi
1 Mayıs Mh. Umut Düğün Salonu
Beykoz
Paşabahçe meydan
Kadıköy
Hasanpaşa Akbank önü
Yeldeğirmeni Semt Evi
Eski Salı Pazarı (Barış Manço otobüs durağı)
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi
Göztepe marmaray durağı
Bostancı marmaray durağı
Söğütlüçeşme marmaray durağı
Kartal
Yakacık meydan
Özlem Sitesi önü
Cumhuriyet Mh. Semt Evi
Kartal marmaray durağı
Karlıtepe Çıtır Fırın önü
Uğur Mumcu Semt Evi
Uğur Mumcu Kültür Merkezi önü
Maltepe
Zümrütevler Semt Evi
Gülensu Heykel
Küçükyalı Yavuz Pastanesi önü
Süreyya Plajı marmaray durağı (Feyzullah durağı)
Bağlarbaşı Bölge Hastanesi karşısı
Pendik
Ahmet Yesevi Muhtarlığı
Kavakpınar İETT Aile Sağlığı Merkezi durağı
Yenişehir Mh. Engin Sitesi durağı
Sapan Bağları muhtarlığı (Bosna Parkı)
Pendik Köprüsü
Pendik marmaray durağı
Sancaktepe
Sarıgazi Semt Evi
Meclis Mh. Semt Evi
Sancaktepe Kaymakamlık karşısı
Yenidoğan son durak (KİM Market önü)
Ümraniye
Tepeüstü durağı
Dudullu İşçi Evi
Üsküdar
Selimiye Parkı (Selimiye Semt Evi yanı)
İcadiye Mh. Kuruçeşme Parkı durağı
Tuzla
Aydınlı Bahçeler Sk. trafo önü
Aydınlı-Konaşlı, Konaşlı Fırını önü
Aydınlı meydan
Tuzla marmaray durağı
İçmeler marmaray durağı
İzmir
Cumhuriyet Meydanı – 10.30
Ankara
Tandoğan Meydanı – 14.00
Diğer iller
Adana
Amasya
Antalya
Bolu
Bursa
Çanakkale
Dersim
Didim
Diyarbakır
Edirne
Eskişehir
Gaziantep
Gebze / Kocaeli
Giresun
İskenderun
Erzurum / Karaçoban
Kayseri
Kocaeli
Konya
Mersin
Bursa / Mudanya
Muğla
Samsun
Tarsus / Mersin
Lüleburgaz / Kırklareli
Van
* Buluşma noktaları ve saat bilgileri ilerleyen günlerde güncellenecektir.
1 MAYIS’A TKP İLE KATILMAK İÇİN TIKLAYIN
📢Tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyoruz!#TKPile1Mayısa🚩— TKP (@tkpninsesi) April 19, 2022
🔗https://t.co/578j9JcveU pic.twitter.com/41oW0DKChA