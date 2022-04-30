İşçilerden 1 Mayıs mesajları: Bu düzeni değiştirmek için haydi 1 Mayıs'a

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs'ta emekçiler ülkenin dört bir yanında talepleriyle meydanlarda olacak.

Büyük bir yoksullaşma dalgasının yaşandığı bir tabloda 1 Mayıs'ı karşılayacak emekçiler, soL'a 1 Mayıs'a ilişkin görüşlerini aktardı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda mücadele eden işçiler ve dayanışma ağlarının 1 Mayıs mesajları şöyle:

İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı: Koca şantiyelerde ölmek kader değil! 1 Mayıs’ta bunu haykıracağız.

1 Mayıs’a işçi olduğumuz, işçi sınıfından olduğumuz için katılıyoruz. Bizler koca koca şantiyelerde çok kötü koşullarda çalışıyoruz. Patronlar daha fazla kazansın diye biz ölüyoruz, bir de üstüne kader deniyor. İş cinayetleri kader değildir. Düşük ücretlerle, iş güvenliği olmayan şartlarda çalıştırılıyoruz. Tüm bu koşullara karşı bizim bir araya gelmemiz ve güçlerimizi birleştirmemiz çok önemli. İşte 1 Mayıs bu birliğin ve örgütlülüğün sağlandığı en güzel gündür. Ancak böyle bu düzeni değiştirip eşit adil ve özgür bir dünyada yaşayabileceğimize inanıyoruz. Tüm emekçileri 1 Mayıs’ta alanlara davet ediyoruz.

Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı: Tekstil patronlarına karşı örgütlü mücadeleyi büyüttüğümüz gündür 1 Mayıs

Kadın ve erkeğin eşit olduğu, kadınların erkelerden düşük ücret ile çalıştırılmadığı, kadınların tacize uğramadığı, patronların ve usta başıların baskılarının son bulduğu, iş yerlerinde çalışma koşullarının düzeltildiği bir düzen için 1 Mayıs’ta alanlardayız.

1 Mayıs bizim için patronlara karşı ayağa kalktığımız, sesimiz kısılana kadar patronlara boyun eğmediğimizi gösterdiğimiz, sömürüye karşı mücadele ettiğimiz, emekten yana, bağımsız, laik, gecelerinde aç yatılmayan, gündüzlerinde sömürülmeyen kuracağımız ülkeye ulaşmak için mücadele günü. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın İşçi sınıfı!

Kargo Kurye Dayanışma Ağı: Hakkımızı almak için kontak kapattık

Ben Yemeksepeti'nde çalışan bir motokuryeyim. Yaptığımız işte iş güvenliği kurallarına aykırı olarak uzun saatler çalışmak zorunda kalıyorum. En örgütsüz olan sektörde kış aylarında kuryeler olarak ayağa kalktık. Trendyol’la başlayan işçilerin mücadelesi diğer şirketlere sıçradı. Geçinebileceğimiz bir ücret için zam talep ettik. Hakkımızı almak için kontak kapattık. Şimdi haklarımız için geçmişe göre daha fazla dayanışma içinde oluyoruz. Motorlarımıza aldığımız yakıtın ücreti her gün zamlanıyor. Yaşadığımız bu düzen patronları zengin ederken bizi daha fakirleştiriyor. Bu düzeni değiştirmek için 1 Mayıs'a katılıyorum.

Banka Emekçileri Dayanışma Ağı: Bu bozuk sömürü düzenine karşı tüm sektörlerden emekçilerle 1 Mayıs’a katılıyoruz

Bankada istek ve beklentilerin sonu yok. Yıl içinde aldığınız aylık ücret belliyken her ay farklı ve daha uçuk hedeflerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu yerine getiremediğimizde baskıyla mobbingle dönüş yapılıyor. Örneğin aynı şubede aynı müşteri kitlesine aynı üründen ocak ayında iki tane satmanız beklenirken şubatta bunun sayısı artabiliyor. Bunu yapamadığınız takdirde işten atılmakla tehdit ediliyorsunuz. Banka patronlarının sürekli kar açıkladığı bu bozuk düzenin, işsizliği arkasına alarak alenen emek sömürüsü yapan düzenin yıkılması gerekiyor. Bu bozuk düzeni değiştirmek için 1 Mayıs’a katılmalıyız. İş hastalıklarına göz göre göre maruz bırakıldığımız, iş cinayetlerinde hayatlarımızı yitirdiğimiz, her gün emeğimizin sömürüldüğü bu bozuk düzeni değiştirmek için benzer sorunları yaşadığımız işçi kardeşlerimizle bir araya gelerek 1 Mayıs’a katılmalıyız.

Market İşçisi: 1 Mayıs’a kiraya, faturaya yetişemediğimizi haykırmak için katılmalıyız

Bir market işçisi olarak, uzun çalışma saatlerine maruz kalıyorum. Bazen mola kullanmadan hatta temel ihtiyaçlarımı karşılayamadan çalışmak zorunda kalıyorum. 1 Mayıs’a işte tam da bu yüzden katılmalıyız. İşyerinde yaşadığımız haksızlıklara sessiz kalmamak, sesimizi duyurmak için; aldığımız ücretlerle yaşayamadığımızı, enflasyona, kiraya faturaya yetişemediğimizi haykırmak için katılmalıyız.

Metal İşçisi: Yoksulluğa, sömürüye, eşitsizliğe dur demek için 1 Mayıs’a katılacağım

1 Mayıs’ı diğer günlerden ayıran en belirgin özellik üretenlerin, yoksulların, ezilenlerin hayatı var edenlerin uğrunda bedeller ödeyerek kazandığı bir gün olmasıdır.

Yaşadığımız yoksulluğa, sömürüye, eşitsizliğe dur demek için 1 Mayıs’a katılacağım.

Katılmalıyız çünkü işçilerin yoksulların hak ve taleplerini yurdun, dünyanın her yerinde tüm meydanlarını doldurarak haykırmalıyız. Sermaye sınıfına gücümüzü göstermeliyiz. Sağduyu değil sol duyuyu güçlendirmek için 1 Mayıs alanlarında olmalıyız.

Sağ egemen dinci faşist siyasetçilerden medet ummak yerine hayatlarını, zamanını, parasını işçi sınıfının sesini yükseltmeye adamış komünistlere devrimcilere, sosyalistlere yönümüzü çevirelim. Sosyalizm programında birleşelim.

Yazılım Emekçileri Dayanışma Ağı: Yalnız kalmamak için örgütlenmeye ihtiyacımız var

Sürekli olarak "kendini geliştirme" baskısı, mesai saati kavramının olmaması, 7/24 ulaşılabilir olmak vs. sanırım bütün yazılımcıların ortak problemi. Bu sorunların temelinde özellikle bizim sektörümüzdeki emekçilerin örgütsüzlüğü yatıyor. 1 Mayıslar bu kaderi değiştirebileceğimiz en önemli araç emekçiler için. Sorun örgütsüzlüğümüz, patronlar buradan güç bularak her seferinde bizi sıkıştırıyor, çünkü yalnız kalıyoruz. Yalnız kalmamak için örgütlenmeyi, mücadele etmeyi öğrenmek için bütün emekçiler alanları doldurmalı, orada örgütlenmeli. Emekçilerin çok daha örgütlü ve güçlü çıkmasını isterim 1 Mayıs'tan

Kafe Bar Emekçileri Dayanışma Ağı: Bizi yok sayanlara karşı burada olduğumuzu göstereceğiz.

1 Mayıs’a bir emekçi olduğum için katılacağım. Emekçilerin artık bir arada söz söylemesi gerekiyor bu sömürüden kurtulmak için. Ben de bir emekçi olarak taleplerimi, hayat pahalılığında geçinemediğimi 1 Mayıs'ta haykırmak istiyorum. Tüm emekçiler birlikte haykırmalı 1 Mayıs’ta. Emekçileri yok sayanlara karşı emekçilerin bir arada olduğunu, örgütlendiğini göstermemiz gerekiyor.

İletişim Emekçileri Dayanışma Ağı: İletişim emekçileri olarak daha çok örgütlenmeye

Çalışma düzenim yüzünden 1 Mayıs’a katılamıyorum ancak elimden geldiğince hazırlık aşamalarında bulunmaya ve katkı sunmaya çalıştım. 1 Mayıs’a katılmalıyız çünkü hem biz emekçiler yalnız olmadığımızı kendimiz hissetmeliyiz hem de yalnız mücadele etmediğimizi, patronların, sermayedarların, düzen uşaklarının karşısında dimdik durabildiğimizi göstermeliyiz. İletişim emekçileri olarak yalnız olmadığımızı biliyoruz. Bunu büyütmek için dayanışma ağında örgütleniyoruz. Patronlar kaçınılmaz olan devrimin ayak seslerini bir kişiden değil binlerce kişiden duymalılar! Bu sömürü düzenin yerle bir oluşunu görmek ve karşımızda duranların bile “siz haklıymışsınız, dünya böyle daha güzel, daha adil” deyişine şahit olmanın umuduyla 1 Mayıs’a gidiyoruz.