Dosya | 1 Mayıs Kutlu Olsun!

soL TV'nin 1 Mayıs için hazırladığı dosya haber yayında... Programımızın sonunda Nâzım Hikmet'in Türkiye İşçi Sınıfı'na 1 Mayıs mesajını paylaşıyoruz.

Haber Merkezi

Dosya'da bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın hem Dünya'da hem de Türkiye'deki serüvenini ele alıyoruz.

Ayrıca programımızın sonunda Nâzım Hikmet'in Türkiye İşçi Sınıfı'na 1 Mayıs mesajını paylaşıyoruz.

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Zorbalar kalmaz gider... Haydi 1 Mayıs'a!

 