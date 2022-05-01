Dosya | 1 Mayıs Kutlu Olsun!

Dosya'da bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın hem Dünya'da hem de Türkiye'deki serüvenini ele alıyoruz.

Ayrıca programımızın sonunda Nâzım Hikmet'in Türkiye İşçi Sınıfı'na 1 Mayıs mesajını paylaşıyoruz.