Dün akşam Saray'da alışılmadık bir basın toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Akın Gürlek aynı kürsüyü paylaştı. Fon vurgununda iki ayda gelinen noktayı rakamlarla anlattılar, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

İki saatten uzun süren toplantıda çizilen tablo pembeydi. Yılmaz'a göre mağdurların büyük çoğunluğuna ödeme yapıldı ve devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. Gürlek'e göre çete enselendi, soruşturmanın omurgası tamamlandı. Şimşek'e göreyse vurgunun ekonomiye etkisi devede kulak, piyasa da temizlendi.

Toplantının zamanlaması tesadüf değildi. Son günlerde AKP'nin iç kavgasında fon dosyasını birbirine karşı silah gibi kullanan isimler birer birer susmuş ya da susacağını ilan etmişti. Saray'daki toplantı da bu sessizliğe resmi bir nokta koyma girişimiydi. Devlet işini yaptı, konu kapanıyor mesajı verilmek istendi.

Ama o kadar kolay değil. Çünkü fonlardan milyarları kimin kaldırdığı, kimin kollandığı, mağdurların parasını ne zaman ve ne kadar alacağı, bu düzenin nasıl kurulduğu sorularının hiçbiri yanıtlanmış değil. Toplantıda söylenenleri ve söylenmeyenleri sırayla ele alalım.

Toz pembe hayaller...

Toplantıda üç isim de kendi alanından rakamlar sıraladı.

Cevdet Yılmaz'a göre mağdur kalmadı. Parası fonlarda kalanların yüzde 98'ine en az bir ödeme yapıldığını, yüzde 88'ine yatırdığı net paranın tamamının ödendiğini söyledi. Bugün itibarıyla ödenen toplam tutar yaklaşık 200 milyar lira. Gönüllü iade hesabınaysa 45 milyar lira geldi.

Yılmaz rakamlardan sonra, altını kalınca çizerek "hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan" ilerlediklerini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek her şeyin yolunda gittiğini vurguladı. Soruşturmanın "ana omurgasının" tamamlandığını, iddianamede yazım aşamasına gelindiğini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bir refleks olarak fonların büyük sermayeye etkisine değindi. Bankaların krizden neredeyse hiç hasar almadığını söyledi. Borsadaki düşüşü anlatırken de yurt dışı örneklerine sarıldı.

AKP'de sukûnet mümkün mü?

Bu toplantıyı anlamak için son iki haftaya bakmak gerekiyor. Fon vurgunu patladığında AKP'nin içindeki gruplar dosyayı birbirine karşı kullandı. Her grup kendi medyasından karşı tarafın adamlarını işaret etti. Şimdi bu ses birden kesildi.

En açık geri adım Yeni Şafak'tan geldi. Eylül'ün sonunda gazetenin yazarı Aydın Ünal "ucu nereye dokunursa dokunsun" diyordu. Gazete, bir hafta öncesine kadar Erişah Arıcan'ı ve Şahap Kavcıoğlu'nu vurgunun merkezinde gösteriyordu. Hayati Yazıcı için "yarın hayati gelişmeler olacak" diye imalı laflar ediliyordu. Bir hafta sonraysa manşet değişti. "Birden fazla örgüte ulaşıldı" başlığıyla yalnızca Tera'dan Emre Tezmen ve Erdin Özel ile Pusula'dan Serdar Turhan'ın adı verildi.

Ardından Aydın Ünal, artık susacaklarına dair güvence verdi. Ünal bundan önce de "Bir nokta koymanın zamanı gelmedi mi?" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Kısacası Yeni Şafak cephesi, bu konuyu kapattığını kendi ağzıyla söyledi.

Kavganın öbür tarafı da sessiz. Berat Albayrak'ın ağabeyinin gazetesi Sabah, bir süredir fon haberlerini neredeyse hiç görmüyor. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün de vurgun kapsamında gözaltına alınıp ifade verdiği ortaya çıtkı.

Bir örnek daha var. Fon vurgununun ilk gününden bu yana "sonuna kadar gidilsin" diyen AKP'li Şamil Tayyar, Tera'dan para aldığı suçlamasıyla ifade verdikten sonra sessizliğe gömüldü.

Saray'daki toplantı bu sessizliğin son halkasıydı.

Parayı kaldıranlar nerede?

Akın Gürlek dün gece ısrarla soruşturmanın omurgasının tamamlandığını vurguladı.

Vurgunu tezgahlayanların bir kısmı tutuklu. Tera'nın patronu Emre Tezmen, Tera Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Erdin Özel, Pusula'nın sahibi Serdar Turhan bunların başında geliyor. Ama vurgunun bir de öbür tarafı var. O da fonlardan milyarları kaldırıp çıkanlar.

Bu konuda elimizdeki en net rakamı yine Gürlek vermişti. 214 kişi ve şirketin toplam 187 milyar lira elde ettiğini söylemişti. Bu isimler kim, parayı iade ettiler mi, ifadeleri alındı mı, hiçbiri bilinmiyor. Geçtiğimiz hafta 108 kişilik yeni bir liste daha çıktı. Liste "gizli" ibareli olsa da basında yer almasına itiraz edilmedi. İçinde AKP'li isimler, tanınmış patronlar vardı ama kimse açıkça suçlanmıyordu.

Öte yandan listenin bunlarla sınırlı olmadığı aşikar. Çünkü soruşturma 5 yıla uzanan vurgunun sadece son 2 yılını kapsıyor. Örneğin fonlar kapalıyken parasını 138'e katlayıp tüyenler bu soruşturmanın konusu değil.

Yani Bakan Gürlek defteri kapatmış olsa da ortada görülmüş bir hesap yok.

'İşte orada' dedikleri listede Fatma Betül bile yok

Toplantıda üç isme vurguncuların listesini açıklayıp açıklanmayacakları açıkça soruldu. Cevdet Yılmaz ana liste için topu yargıya attı. Bir de SPK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimlere işaret etti. Listenin bir kısmının orada olduğunu ima etti.

Ama bu yanıt, tek bir örnekle bile sarsılıyor. O örnek de yine Fatma Betül Sayan Kaya.

Kaya, Özata Denizcilik hisseleri üzerinden vurguna karışmıştı. SPK, Özata Denizcilik hissesindeki işlemler için 25 Eylül'de 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı bu listede yok. SPK'nın 3 Eylülden bu yana yayımladığı 30 bültenin hiçbirinde de yok

Her 122 milyonluk hırsızlığa 1 gün hapis

Gürlek'in açıklamalarında iki nokta ayrıca dikkat çekti.

Önce iade hesabına para yatıranların mal varlığı tedbirlerinin savcılık incelemesinden sonra kaldırıldığını söyledi. Gürlek, iadenin cezayı ortadan kaldırmadığını söylüyor. Ama parayı yatıranlar şu an dışarıda.

Örneğin Melis Sütşurup Sandal'ın 4,3 milyar lirayı iade ettiği biliniyor. Yüz binlerce insanı dolandırarak 4,3 milyar lirayı kasasına koyan Sütşurup ailesi hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Hatta vurgun parasından para kazanmış olmaları da muhtemel. İade edilen 4,3 milyar liranın sadece faiz getirisi bile en az 264 milyon lira ediyor.

Daha önemlisi, iade edilen para, Gürlek'in kendi açıkladığı 187 milyar liralık kazancın dörtte biri bile değil. Demek ki fonlardan büyük kazançla çıkanların çoğu tek kuruş geri vermedi. Milyarları cebine koyanlar ortada yok. Toplantıda bu konuda tek cümle kurulmadı.

Gürlek daha sonra şüphelilerin hepsi hakkında dava açılmayabileceğini, delile göre takipsizlik kararı verilebileceğini söyledi. Böylece daha dava başlamadan birileri aklandı.

Nitekim vurguncu listesinin en bilinen ismi bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın sadece 18 gün süren hapsi, davadan çıkacak sonucun da habercisi. Kaya'nın 2,2 milyar lirayı kasasına koyduğunu hatırlatalım. Yani her 122 milyonluk vurgun için sadece 1 gün hapis yatmak yeterli görüldü.

Adı defalarca geçenler bile soruşturulmadı

Soruşturmanın "bitmek üzere" olduğu söylenirken, ifadelerde adı defalarca geçen isimlere dokunulmadı. Bunların başında Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan geliyor.

Arıcan'ın adı tutuklu şüphelilerin ifadelerinde tekrar tekrar geçti. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Tera'ya ödünç verilen 12,7 milyar liralık devlet tahvilinin geri alınmasına Arıcan'ın engel olduğunu anlattı. Tera yöneticisi Gökhan Parlakaç, Arıcan'ın Tezmen'e "oğlum" diye hitap ettiğini, Arıcan adına Tezmen'e "şu hisseleri al" telkinleri yapıldığını söyledi. Erdin Özel, Tezmen'in Merkezi Kayıt Kuruluşu yönetimine aday gösterilmesini sağlayanın Arıcan olduğunu iddia etti.

Buna rağmen Arıcan'ın bir kez bile ifadeye çağrıldığına dair bir bilgi yok. Toplantıda adı bile anılmadı.

Eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da benzer bir durumda. Kavcıoğlu, adının ifadelerde geçmesinin ardından 11 Kasım'da istifa etti. Soruşturma izni ancak toplantı günü, 26 Kasım'da verildi. Gürlek'e göre bu izin henüz savcılığa bile ulaşmadı.

Adı geçen isimler daha soruşturulmamışken, parayı kaldıranların çoğu gizlenirken bir soruşturma nasıl "bitmek üzere" olabilir?

'Ödemeler tamamlandı' mı?

Cevdet Yılmaz'ın anlatımından çıkan izlenim, mağdurların parasını büyük ölçüde aldığıydı.

Ancak bugün tamamlanan ödemeler, "olağan tasfiye"deki dört şirketin fonlarına ait. Vurgunun asıl merkezi olan Tera, Pusula ve Atlas fonları ise "olağanüstü tasfiye"de. Buralarda şimdiye kadar yapılanlar yalnızca ara ödeme. Kalan para, Yılmaz'ın deyişiyle oransal dağıtılacak. Yani herkes alacağının tamamını değil, kasada ne kalırsa ondan payına düşeni alacak.

Yılmaz'a göre şimdiye kadar 199 milyar lira ödendi. Yalnızca anapara ödemelerindeki açığın yaklaşık 150 milyar lira olduğu tahmin ediliyor.

Mağdurların kendisi de "ödemeler tamamlandı" havasına itiraz ediyor. Erdoğan'ın sosyal medyadaki hemen her paylaşımının altında, anaparasının önemli bir kısmını hâlâ alamadığını yazan fon mağdurları var.

Yılmaz, geçmişte manipüle edilmiş değerler üzerinden hareket edilmediğini söyledi. Fondaki hisseler bugün kaç liraya satılabiliyorsa, yatırımcının payı da o fiyattan hesaplanacak. Bu da fiyatı şişirilmiş kağıtların ağırlıkta olduğu fonlarda büyük kayıp demek. Zaten bugüne kadar yapılan ödemeler de buna işaret ediyordu.

Peki fona bu kağıtların fiyatı şişkinken girenler ne olacak? Çöküşten önceki son iki haftada bir Tera fonuna 107 bin kişi girdi. Aynı günlerde işin içindekiler fonlardan şişik fiyattan çıkıp parasını kurtardı.

Bu sıradan bir piyasa köpüğü değil. Sahtekarlığın da ötesinde, bir soygun.

İki ayda bulunan çözüm: Yapay zeka sistemi

Uzun toplantıda, bundan sonrası için tek somut yenilik yapay zeka destekli erken uyarı sistemiydi. SPK'ya yeni yetkiler verileceği, denetimde yapay zeka kullanılacağı duyuruldu. Bu "müjde", gerçekte durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.

Oysa erken uyarıyı bir yıl önce Mehmet Şimşek'in kendisi yapmıştı. 4 Kasım 2025'te "Özellikle bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların yapıldığını biliyoruz" demişti. İlginçtir, o konuşmanın yapıldığı kongrenin sponsorlarından biri de Tera'ydı.

Sorunu görmek için yapay zekaya gerek yoktu. Bakan bir yıl önce sorunu kendisi görmüş, açıkça da söylemişti. Eksik olan teknoloji değil, görüleni durduracak iradeydi. Şimşek'in "biliyoruz" dediği günden fonların bloke edildiği 17 Eylül'e kadar geçen 11 ayda ne yapıldı? Bu soru toplantıda sorulmadı, yanıtı da verilmedi.

Mesele borsa endeksi mi?

Şimşek toplantıda özetle "Ekonomide sorun yok, bakın yurt dışında da borsalar düşüyor" mesajı verdi. Ama Şimşek'in kendi rakamları bile bu teselliyi bozuyor.

Çünkü mesele borsa endeksi değil. Bu 455 bin insan, ne diye bu fonlara yöneldi? Cevap enflasyonda. Maaşı eriyen yurttaş, birikimini korumak için yüksek getiri vaat eden fonlara itildi. Yıllarca "sermaye piyasalarını derinleştireceğiz" diye bu yönlendirmeyi yapanlar da yine aynı ekonomi yönetimiydi.

Peki bugün hangi gösterge iyiye gidiyor? Enflasyon uzunca bir süredir yüzde 30 civarından ayrılamıyor.

Sorun kişilerde değil

Bu vurgunu önceki saadet zincirlerinden ayıran bir özellik var. Vurgun devletin yalnızca gözü önünde değil, devletin eliyle yaşandı. Borsa İstanbul'un, Takasbank'ın, Türkiye Sigorta'nın eski genel müdürleri tutuklu. SPK'nın eski başkan vekili Enver Usca ve bir BDDK daire başkanı da tutuklananlar arasında. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etmek zorunda kaldı.

Şimdi bu kurumlara yeni atamalar yapılıyor. Sanki sorun kişilerdeymiş, onların niteliğindeymiş gibi. Oysa tutuklananların çoğu tanınmış okullarda okumuş, önemli kurumlarda uzun yıllar çalışmış isimler.

Nitekim değişimin yaşandığı yerlerde de temel derdin yine güç kavgası olduğu görülüyor. Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Kavcıoğlu'nun yerine bugün Yusuf Kenan Bağır atandı. Bağır, Bilal Erdoğan'la aynı dönemde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumuştu.

Üstü örtülemeyecek

Dünkü toplantı bir kapanış töreni havasıyla tamamlandı. Ama vurgunun üstünü örtmek bu kadar kolay değil.

Bunun bir nedeni hâlâ yanıt bekleyen sorular. Listede kimler var, iade etmeyenlerin parası ne olacak, mağdurlar ne zaman ve ne kadar ödeme alacak?

Bir başka neden AKP içindeki kavganın bitmemiş olması. Erdoğan sonrası için yarışan grupların çekişmesi, kağıt üzerindeki bu ateşkesle bitmiş değil. Bugün BDDK'ya yapılan atama bile bu kavganın bir hamlesi.

Ama asıl önemlisi "Sonuna kadar gidilecek…" sözünün daha baştan ölü doğmuş olması.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, geçtiğimiz günlerde neden sonuna kadar gidilemeceğini şu sözlerle özetlemişti:

"Bu organizasyonun koparılan her bir halkası zincirin diğer halkalarını da tehdit eder. Fon hırsızlığında zincir hem uzun hem de her bir bakla bayağı iridir. ‘Sonuna kadar gidilecek…’ sistemin mantığı gereği imkansızdır. Gidilmesi için mücadele edilmeli, baskı kurulmalı ama bu sistemde imkansızlık bilinmelidir. Kendisi bir soygun düzeni olan kapitalizmde ‘kurallı’ hırsızlık ile ‘kuralsız’ olanı birbirinden ayıramazsınız."

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