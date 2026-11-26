Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden sağlık gerekçesiyle salındı. Böylece 2,2 milyar lira vurgunun bedeli 18 gün hapis cezası olarak tescil edildi.

Soygunda oğlu üzerinden gündeme gelen eski Bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu ise hiç yatmadı. Onun yerine babası AKP’deki görevlerinden azat edildi. Bunlar AKP iktidarının muhaliflerine uyguladığı “düşman ceza hukuku”na paralel yeni bir hukuk oluşturulduğunun delilleri. AKP’liye uygulanan hukuk “dost ceza hukuku”…

Tutuklunun ailesinden birinin üzülmesi serbest bırakılma sebebi.

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