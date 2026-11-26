-“Ümit Özlale'nin Albayrak Grubu'na isnat ettiği para burada çalışanların alınteri olan bir aylık maaşına tekabül ediyor.” -“İddia ede ede 300 milyon lira kazanç iddia etti Ümit Özlale, laledir o.” -“Niye geldi bu salvo, zamanlamasına bak, Yeni Şafak’ın manşeti, bizim konuştuklarımız. Bir iletişimci olarak söylüyorum, yanlış yere ateş ediyorsunuz, merminiz izli bir kere, nereden geldiği belli oluyor.”

Bu tartışma Yeni Şafak grubunun televizyon kanalı olan TVNET’te yaşandı.

Burada haberimiz açısından asıl mesele Albayrak grubunun Özlale’nin iddia ettiği gibi vurgunda bir yeri olup olmadığı değil, “yanlış yere ateş ediyorsunuz, merminiz izli bir kere, nereden geldiği belli oluyor” sözlerinde.

Yeni Şafak’ın etkili isimleri olan Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan aslında şunu söylüyor, "biz vurgunun adresini yazdık, siz o adresten aldığınız dosyalarla yanlış yeri hedef alıyorsunuz", "merminizin izi belli” sözleri de bununla ilgili.

Muhalefetin açıkladığı belgelerin ve dosyaların AKP içindeki farklı gruplardan sızdırıldığı zaten kimse için bir sır değil.

Yeni Şafak’ın da parçası olduğu AKP içi kavgada herkes Erdoğan sonrasına ilişkin bir plana sahip ve o plan doğrultusunda karşısındaki zayıflatıp, kendi elini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu kavgada şu ana kadar en etkili salvoları yapan ekiplerden biriydi Yeni Şafak.

Yeni Şafak’ın internet sitesinin başındaki isim olan Ersin Çelik, bu nedenle “bu salvonun zamanlamasını manidar” bulduğunu söylüyor.

Peki, tek manidarlık bu mu acaba?

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Bir haftada unutulan manşet

Ersin Çelik’in hedef olmalarına neden olduğunu söylediği “fonda düğüm çözülüyor” manşeti, gazetenin aradan geçen bir haftada unuttuğu bir başlığa dönüştü.

Erişah Arıcan ve Şahap Kavcıoğlu’nun fon vurgunun merkezinde yer aldığını belirten, Hayati Yazıcı’yla ilgili televizyon programında adeta dalga geçercesine “yarın hayati gelişmeler olacak” diyerek kahkaha atanlar kendileriydi.

Ancak aradan bir hafta geçtikten sonra dün yaptıkları bir haberde, “fon vurgununda birden fazla örgüte ulaşıldı, liderleri Tera Yatırım’dan Emre Tezmen ve Erdin Özel, Pusula Yatırım’dan Serdar Turhan” diyen de kendileriydi.

Bir haftada Erişah Arıcan ve Şahap Kavcıoğlu’ndan, Hayati Yazıcı’dan vazgeçen, dolayısıyla bu isimlerin arkasındaki AKP hiziplerini kadraj dışına çıkaran da yine kendileriydi.

Tam da burada neden sorusu akıllara geliyor?

Daha üç gün önce “Şahap Kavcıoğlu’nun hangi kabileden olduğu belli, bize yamamaya çalışmayın” diyen Yeni Şafak, dolaylı yollarla Berat Albayrak’ı işaret ediyor, Albayrak'ın abisinin gazetesi Sabah da bu habere verdiği yanıtta “esas siz bize yamamayın” diyordu.

Şimdi ne değişti?

Ajandası olanlar ve AKP içi savaş

-“Ajandası olanların ne numaralar çektiğini görüyorum ama onların çektiği numaralara tenezzül edecek zihnim yok. Benim Erdoğan sonrası Türkiyesi için bir ajandam yok, böyle bir ajanda işletmiyorum, bu ajandayı a şahsı, b şahsı, c şahsı işletebilir. Benim meseleyi iletişim bakımından kurtarmak ve yanında yol yürümek istediğim isim Erdoğan. Erdoğan sonrasında Ersin Çelik, Aydın Ünal beni ikna ederse onları desteklerim, söz gelimi…” -“Yok başka isim verme, başka isim verme.” -“Veremedim zaten, başka bir ismin yok.”

Esas meseleyi yukarıda gayet açık şekilde anlatıyor aslında İsmail Kılıçarslan.

Tüm bu yaşananların AKP içindeki Erdoğan sonrası savaşla ilgili olduğunu açıkça dile getiriyor.

“Bizim böyle bir ajandamız yok” çıkışının ne kadar inandırıcı olduğu ise ayrı bir tartışma konusu. Ersin Çelik'in "Yok başka isim verme, başka isim verme" çıkışının arkasındaki gerilim, şu an AKP içi tüm ekiplerin gerilimi.

Herkes hamle yapıyor ama kimse kendisine karşı hamle yapılsın istemiyor, herkes birilerini ipe götürmek istiyor ama kimse ipe gitmek istemiyor. Sorun tam da bu. Herkes vurgunun bu düzenin en temel araçlarından biri olduğunu, herkesin bu soygunda payı olduğunu biliyor ve bu yüzden kimse sorunu çözemiyor, atılan her yeni adım, bu nedenle başka bir krizi tetikliyor. Bu nedenle, çok zor da olsa adım adım bir uzlaşıya doğru yol almak istiyorlar.

Fon vurgunun başından bu yana en çok konuşan AKP içi unsurlardan biri olan, "Fon olayı İsrail ve FETÖ işi" diyenlerle alay eden Şamil Tayyar, şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra tam da bu nedenle sessizliğe büründü.

Vurgun boyunca Sabah grubunun en aktif isimlerinden olan Dilek Güngör'ün ve Yeni Şafak'ın vurgun manşetleriyle, savcılık raporlarını haberleştirmesiyle bilinen ismi Burak Doğan'ın gözaltına alındığı iddiasını AKP sızıntılarıyla, yine "muhalif" isimlerden öğrenmemizin nedeni de buydu.

AKP'de herkes kendi işini başkalarına yaptırarak, kendi pozisyonunu güçlendirmek çalışıyor. Burada bir sınıra doğru gelindi artık.

“Fon krizi artık çok girmek istemediğim bir konu. Yani sizi bilmiyorum ama ben çok da konuşmak istemiyorum bu konuda. Kimse bize konuşma demedi. Biz içimizden geçtiği gibi samimi kaygılarımızı yazdık. Uyarılarımızı yaptık, çağrılarımızı yaptık. Bunun dışında tehditleri göstermeye çalıştık ve çözüm önerilerini de hem yazdık hem de bu programlarda anlattık. Söyleyeceğimizi söyledik. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Zaten adli bir süreç ilerliyor, siyaseten birtakım gelişmeler oluyor. Ben bir klik adına, bir grup adına, oluşum adına konuşmadım. Biz Erdoğan’ın bu ülkenin başında kalması için samimi şekilde çaba veriyoruz.”

Bu sözlerin sahibi olan Erdoğan'ın eski metin yazarı, Yeni Şafak'tan Aydın Ünal, aslında "artık susacağızın" güvencesini veriyor.

Esas meselenin üzeri nasıl örtülüyor?

Ve tüm bu toz dumanın içinde bir de soruşturulması gereken vurgun vardı değil mi?

500 bin kişi dolandırılmıştı, bu soygunun başında, içinde, yanında AKP için unsurlar vardı ve onların üzerine gidilecekti değil mi?

19 işçinin katili HABAŞ patronunun yalısındaki ev hapsinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın da milyonluk villasında ev hapsine alındığı bir düzende, kimse vurgunun üzerine falan gitmez. Bu düzen zaten onların düzeni...

Bu nedenle kavga vurgunun nasıl çözüleceği üzerinden değil, herkesin kendi koltuğunu nasıl güçlendireceği üzerinden şekilleniyor, tam da AKP'ye yakışan şekilde.

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