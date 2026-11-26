Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Saray'da fon vurgununa ilişkin ortak basın toplantısı düzenliyor.

Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarıyla başladı.

Yılmaz’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"- (Fon soruşturması) Bundan sonraki süreç bazı istisnai haller dışında olağan tasfiye kurallarına göre nihai tasfiyeye yönelik bir dönem olacaktır.

- Hiç kimseyi haksız yere töhmet altında bırakmadan somut belgelere dayanarak bu süreci yürütmek hukuk devleti anlayışımızın gereğidir. Bu süreçte birçok dezenformasyonlar, siyasi polemikler yapılıyor.

- Sermaye piyasalarımızı korumak bakış açımızın bir diğer önemli boyutudur. Bu hastalıklı yapılardan kurtulan sermaye piyasalarımız, yoluna çok daha güçlü ve sağlıklı şekilde devam edecektir.

- Denetim mümkün olan en kısa sürede ve süratle tamamlanacaktır. Olayla ilgili yargı sürecinde işlemlerin kapsamı genişlediği için Devlet Denetleme Kurulunun çalışmasının kapsamı da genişletilmiştir.

- Toplam 455 bin 758 tekil yatırımcının 444 bin 987'sine en az bir ödeme yapılmıştır. Bu da tekil yatırımcıların yüzde 98'ine tekabül etmektedir.

- (Olağan ve olağanüstü fonlardaki tasfiye süreci) Yarın itibarıyla toplam 199,25 milyar lira ödeme gerçekleşmiş olacak.

- Nakdi olarak 21 bin 723 kişi 1 milyon lira ara ödeme almıştır. Ayni ödemeleri de dikkate aldığımızda bu rakam 40 binin üstüne çıkmaktadır. Bu 199 milyarı aşkın ödemede tek kuruş bütçemizden, hazinemizden ödeme yapılmamıştır. Bütün ödemeler, fonlardaki likit kaynaklar kullanılarak ayni ödemelerle veya geri kazanım hesaplarındaki birikimlerle gerçekleştirilmiştir.

- Örneğin bir yatırımcı 1 milyon TL yatırdı. Fondaki değeri arttı bu 1 milyonu, 2 milyon TL'ye çıktı. Bu arada bu yatırımcı 1 milyon TL'sini sistemden çektiyse, daha önce girdiği paranın eşit rakamını veya fazlasını sistemden çektiyse, artık o yatırımcının net yatırım tutarı sıfır kabul ediliyor. Böyle durumda olan 10.680 tekil yatırımcı var. Bunlar net yatırım tutarını alıp çıkmış kişiler, bunlara herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

- MASAK ve Adalet Bakanlığımızın koordinasyonuyla yurt dışındaki haksız kazançların veya fahiş gelirlerin yurt içine getirilmesi konusundaki çalışmalar da sürdürülmektedir.

- Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır.

- Bugüne kadar geri kazanım hesaplarından toplam 45 milyar liranın üzerinde tahsilat sağlanmıştır."

Gürlek: İddianame yazım aşamasına gelindi

Cevdet Yılmaz'ın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı.

Gürlek'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"- Fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. Şüphelilerden 138'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 49 şüpheli hakkında ise yakalama kararı mevcuttur.

- Soruşturmalar kapsamında 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş, banka hesapları bloke edilmiştir.

- Soruşturmada ana omurga tamamlanmıştır. İtirafçı beyanlarıyla yeni isimlerin ortaya çıkması sonucunda soruşturma derinleştirilecektir.

- Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen toplam 13 milyar Türk Lirasına tekabül eden para dondurulmuş, bu paranın iadesi için adli işbirliği işlemleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmıştır.

- (Fon soruşturması) Şu an itibarıyla iddianame yazım aşamasına gelinmiştir. Bir an önce bu şüphelilerin, vurguncuların mahkeme önünde yargılanmasını sağlayacağız."

- Manipülasyon yapan vurguncuyla iyi niyetli yatırımcının ayırdını yapmak için süreci hassasiyetle yürütüyoruz.

- Tutuklama, adli kontrol her şüpheli yönünden dosyadaki deliller ve kanuni şartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Özellikle belirtmek isterim ki tutuklama ancak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde başvurulacak istisnai bir koruma tedbiridir.

Mehmet Şimşek: Fon problemleriyle küresel çalkantılar maalesef üst üste geldi

Mehmet Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"- SPK dönüşüm projesi kapsamında yapay zeka destekli manipülasyona karşı erken uyarı sistemi kurulacak.

- Sermaye Piyasası Kurulunun fonlarda manipülasyona yönelik incelemesinin kasım ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yani SPK'nın bize verdiği bilgi; bu manipülasyona uğramış fonlarla ilişkili incelemeler bu ay sonu itibarıyla tamamlanmış olacak ve bu anlamda belirsizlik azalmış olacak.

- 16 Eylül-26 Kasım döneminde 56 hisse taranmış; fonlarla alakalı 21 hissede 551 kişi hakkında SPK suç duyurusunda bulunmuş. 591 kişi hakkında işlem yasağı getirilmiş, uygulanmış. 319 kişinin ise sermaye piyasalarında işlem lisansı iptal edilmiştir. Dolayısıyla bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu ciddi bir çalışma ortaya koymuş.

- Fonlardaki çıkışın tamamına yakını bankalardaki mevduatlara gitti, bu durum geçici, güven tekrar gelecek ve sermaye piyasası araçlarına ilgi artacak.

- Tabii sermaye piyasalarına güveni pekiştirecek birtakım ilave adımlar gerekiyor.

- (Uluslararası endeks sağlayıcısı MSCI'ın Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri) MSCI uyum süreci ile ilgili olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapacağız. MSCI yetkilileriyle önümüzdeki hafta Londra'da bir araya gelmeyi planlıyoruz.

- Mevzuat eksiklikleri önümüzde yılın başında zannediyorum tamamlanmış olur.

- Erken uyarı ile manipülasyonların tespit edilmesi bence önemli bir konu.

- İnsan kaynağı anlamında kurumsal kapasiteyi güçlendireceğiz.

- Piyasa algısı beklentilerde bu dönemde bir bozulma yaşadık. Fon problemleriyle küresel çalkantılar maalesef üst üste geldi. Fon meselesinin küresel olumsuz konjonktürde, piyasa ortamına denk gelmiş olması beklentileri daha da bozdu.

- Bunu nasıl gidereceğiz? Yapısal çözümlerle gidereceğiz. Kök sebeplere indik, gereğini yaptık. Tasfiye sürecinin etkin ve şeffaf yürütülmesi çok değerli. Özellikle altın fiyatlarındaki hızlı düşüş oldu. Borsalarda değer kaybı oldu. Tasfiyede sağladığımız ilerleme ile birlikte ilerleme söz konusu.

- 17 Eylül - 26 Kasım arasında borsalardaki düşüşe bakarsak, Güney Kore borsasının düşüşü yüzde 30. Türkiye borsasındaki düşüş yüzde 19,5. Bütün küresel piyasalarda çok ciddi düşüşler söz konusu.

- Borsada son dönemdeki düşüşün tamamını fon meselesiyle açıklayamazsınız.

- Biz bu fonları karantinaya aldık. Ekonominin geneline, özellikle bankacılık sektörüne, diğer sektörlere sirayet etmesin diye. Amacımız sorunu daha yönetilebilir kılmak. Bankacılık sektörünün toplam aktiflerinin içindeki payı 100 binde 2. Sistemik risk yok derken bunu kastettik.

- Merkez Bankası rezervlerinde bir azalma var ama bunu fonla ilişkilendirmek şu anda moda. Bu doğru değil. Kaybın önemli bir kısmı yılın başından bu yana ve 17 Eylül'den bu yana önemli kısmı altın fiyatlarındaki düşüştür."

Mehmet Şimşek'in konuşmasını tamamlanmasının ardından basın mensuplarının sorularına geçildi.

'Liste' sorusuna yanıt: SPK'nın sitesi ve iddianameler çıktığında...

Vurguncuların listesine ilişkin soru üzerine Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

"Listeden ne anladığımı ifade edebilirim. Birincisi SPK'nın suç duyurusu yaptığı kişi ve kurumlar. Bu süreç devam ediyor. Bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Merak eden SPK'nın sitesinden bakabilir.

İkincisi yargı süreçlerinde ortaya çıkacak liste. Bu da soruşturuluyor. Buna karar verecek olan bağımsız yargıdır. Buradaki isimler iddianameler çıktığında, bu isimler de ortaya çıktığında kamuoyu duyacaktır."

Şimşek bütçeyi hazırlarken Erdoğan'a baskın seçimi sormuş

Fon vurgunu sonrası baskın seçim ihtimaline ilişkin soruya Cevdet Yılmaz "Seçim tarihi 2028" diye yanıt verdi.

Mehmet Şimşek de bütçeyi hazırlarken bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduklarını söyledi. Şimşek "Sayın Cumhurbaşkanımızla biz 2028 bütçesini hazırlarken bu hususu sorduk, açık konuşayım, 2028'den önce bir seçim asla gündeme gelmedi. Ona göre de bir bütçe yapılmadı" dedi.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.