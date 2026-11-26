Fon vurgununda büyük bir örtbas operasyonu mu yürütülüyor?
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.11.2026 , 20:23
soL TV yarın akşamki Satır Arası programında “Fon vurgununda büyük bir örtbas operasyonu mu yürütülüyor?” sorusunu ele alacak.
Orhan Gökdemir, Mehmet Kuzulugil, Emre Alım ve Gökhan Kazbek’in katılacağı programda Fatma Betül Sayan Kaya’nın tahliyesi, AKP'nin "dost ceza hukuku”, vurguncular listesinin unutturulma çabaları, AKP içi pazarlıkların perde arkası masaya yatırılacak.
Satır Arası 27 Kasım Cuma akşamı saat 21.00’de soL TV'de.
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