Zelenskiy'den Rusya'ya uçan havayollarına tehdit: ‘Hava sahası fiilen kapanacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın iç bölgelerine yönelik uzun menzilli İHA saldırılarının giderek genişleyeceğini belirterek Rus hava sahasını kullanan uluslararası havayolları ile sigorta şirketlerine uyarıda bulundu.

Salı akşamı yayımladığı video mesajında Zelenskiy, “Bugün Rus hava sahasını kullanan her havayolu şirketini, her sigorta şirketini ve Rusya'nın önemli havalimanlarını hâlâ kullanan herkesi uyarmak istiyoruz: Rusya'nın gökyüzü tamamen güvensiz hale geliyor” dedi.

Ukrayna'nın sivil havacılığı hedef almadığını ileri süren Zelenskiy, buna karşılık Rusya üzerindeki Ukrayna İHA'larının sayısının dikkate alınması gerekecek ölçüde artacağını söyledi.

Zelenskiy, “Rus yetkililer bunu gerektiği gibi duyurmasa da Rus hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş kendi gökyüzünü kapatıyor” ifadelerini kullandı.

THY'nin Rusya uçuşlarına yönelik de tehdit

Zelenskiy'in açıklaması, Rusya'yla hava ulaşımını sürdüren Türkiye merkezli havayolu şirketlerini de doğrudan ilgilendiriyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika merkezli havayollarının büyük bölümü savaşın başlamasının ardından Rus hava sahasını kullanmayı bıraktı. Buna karşılık Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden şirketler Rusya hava sahasını kullanmaya ve ülkenin büyük kentlerine uçuş düzenlemeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları'nın güncel rezervasyon sistemi de eylül ayında İstanbul-Moskova ve St. Petersburg-İstanbul seferlerinin satışta olduğunu gösteriyor. THY'nin Moskova'nın yanı sıra Antalya ve İzmir bağlantılı Rusya uçuşları da bulunuyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine gönderdiği İHA'ların sayısının artacağı yönündeki beyanı, Rus hava sahasında faaliyet gösteren sivil havayolu şirketleri açısından da güvenlik sorununu gündeme getiriyor.

İHA'lardan başka hava savunma sistemleri de risk oluşturuyor

Havacılık güvenliği şirketi Osprey Flight Solutions da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bölgede sivil havacılık açısından yanlış hesaplama ve yanlış teşhis riskine dikkat çekiyor.

Reuters'a konuşan Osprey yetkilileri, Rusya sınırının yaklaşık 300 kilometre içine kadar ulaşan düzenli İHA ve füze saldırılarının 2026 boyunca sürebileceğini, bu menzilin Moskova ve St. Petersburg çevresindeki hava trafiğini de etkileyebileceğini belirtiyor.

Risk yalnızca Ukrayna İHA'larından kaynaklanmıyor. Rus hava savunma sistemlerinin İHA saldırıları sırasında yoğun biçimde devreye girmesi de sivil uçakların yanlış teşhis edilmesi ihtimalini beraberinde getiriyor. Osprey daha önce de savaşın başlamasının ardından bölgede askerî hava hareketliliği, füze operasyonları ve elektronik karıştırma nedeniyle sivil uçuşlar açısından “yanlış hesaplama veya yanlış tanımlama” ihtimalinin yükseldiğine dikkat çekmişti.

Sivil havacılığın çatışma bölgelerindeki kırılganlığı daha önce de ağır sonuçlar doğurmuştu. 2014'te Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçak Ukrayna'nın doğusunda vurularak düşürülmüş, uçaktaki 298 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Aralık 2024'te de Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş, 38 kişi yaşamını yitirmişti. Uçağın, Rus hava savunmasının Ukrayna İHA'larına karşı faaliyette bulunduğu sırada hasar gördüğüne ilişkin bulgular olayın ardından Rusya-Azerbaycan arasında büyük bir siyasi krize neden olmuştu.

Zelenskiy'in son açıklaması savaşta doğrudan sivil uçakları tehdit eden yeni bir döneme işaret ediyor.

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