NATO'nun Rusya'yla olası savaş planı ortaya çıktı: Dron bölgesi ve Rusya içlerine saldırı

NATO'nun Rusya'yla doğrudan çatışma ihtimaline yönelik hazırladığı yeni savaş konseptinin ayrıntıları yayımlandı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre "NATO Kara Savaşı Konsepti", Rusya'nın Estonya, Letonya ya da Litvanya'ya saldırdığı bir senaryoda ittifakın izleyeceği yolu üç ana aşama üzerinden tarif ediyor. Gazete, konseptin ABD Kara Kuvvetleri'nden Binbaşı Andrew Pingrey'in öncülüğünde geliştirildiğini aktardı.

Planın temel hedefi, "Rus birliklerinin ilerlemesini durdurmak, Rusya'nın savaş kapasitesini zayıflatmak ve saldıran kuvvetleri yeniden Rusya sınırlarının gerisine çekilmeye zorlamak" olarak aktarılıyor.

İlk hedef Kaliningrad'daki füze sistemleri

Bild'e göre Rusya'nın Baltık ülkelerine füze ve dron saldırılarıyla başlayıp kara birlikleriyle ilerlediği bir senaryoda NATO'nun ilk adımlarından biri Rusya'nın füze ve hava savunma kapasitesini bastırmak olacak.

Bunun için NATO savaş uçakları, füzeler ve saldırı dronlarını kullanacak.

Özellikle Baltık Denizi kıyısındaki Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesi öncelikli hedeflerden biri olarak görülüyor. Bölgede Rusya'nın önemli füze ve hava savunma sistemlerinin bulunması nedeniyle NATO'nun saldırı kapasitesini ilk aşamada buraya yöneltebileceği belirtiliyor.

Rusya ve Belarus sınırında 'otonom bölge'

Planın ikinci ayağında ise NATO'nun Rusya ve Belarus sınırı boyunca bir “otonom bölge” oluşturması öngörülüyor.

Habere göre bu alanda NATO askerlerinin sürekli konuşlandırılması yerine dronlar ve insansız kara araçları kullanılacak. İnsansız sistemlerden oluşan bölgenin, ilerleyen Rus birliklerinin karşısında bir tür "ilk savunma hattı" oluşturması planlanıyor.

NATO'nun son dönemde doğu kanadında yürüttüğü çalışmalar da bu yaklaşımın halihazırda denendiğini gösteriyor.

İttifakın “Doğu Kanadı Caydırıcılık Girişimi” adlı programı kapsamında dronlar, karşı-dron sistemleri, insansız kara araçları ve yeni nesil iletişim teknolojileri birlikte test ediliyor. NATO, programın Kuzey Kutbu'ndan Karadeniz'e kadar uzanan doğu kanadındaki savunma kapasitesini geliştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Üçüncü aşama: Rusya topraklarındaki hedeflerin vurulması

Haberde en dikkat çekici bölüm ise çatışmanın devam etmesi durumunda savaşın Rusya topraklarına taşınmasını öngören üçüncü aşama.

Buna göre NATO özel kuvvetleri Rusya'daki hava üsleri, askeri üretim tesisleri, köprüler ve demiryolları dahil olmak üzere askeri ve lojistik altyapıya yönelik operasyonlar düzenleyebilecek. Amaç, cepheye asker ve silah taşınmasını sekteye uğratmak olacak.

Haberde ayrıca dron ve robotik savaş sistemlerinin uçaklarla Rusya topraklarına taşınabileceği bir “hava köprüsü” kurulmasının da değerlendirildiği belirtiliyor. Bu sistemlerin daha sonra askeri üsler ve havaalanlarına yönelik saldırılarda kullanılabileceği aktarılıyor.

Konsept kapsamında Rusya içinde Kremlin karşıtı unsurlarla işbirliği yapılarak askeri ikmal hatlarının sabote edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiği ileri sürülüyor.

NATO dron ve uzun menzilli saldırı kapasitesini büyütüyor

Söz konusu plan, NATO'nun son aylarda dron savaşına ve uzun menzilli saldırı kapasitesine yaptığı yatırımların hızlandığı bir dönemde ortaya çıktı.

NATO, 7 Temmuz'da Ankara'da yapılan zirve kapsamında önümüzdeki beş yıl içinde karşı-dron sistemlerine 40 milyar doların üzerinde yatırım yapılacağını duyurmuştu. İttifak ayrıca 2027 sonuna kadar eğitilen dron operatörü sayısını beş katına çıkarmayı hedefliyor.

NATO aynı zamanda "derin hassas saldırı" kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik yeni programlar yürütüyor. Temmuz ayında başlatılan kara konuşlu hassas saldırı projesi yeni uzun menzilli füze ve fırlatıcıların geliştirilmesini hedeflerken, başka bir programda dronlarla “derin hassas saldırı” kapasitesi üzerinde çalışılıyor.

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