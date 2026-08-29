Ankara sonunda 'harekete geçti': Ukrayna Büyükelçisi'ne 'Karadeniz' uyarısı

Ukrayna, Rusya ile ticaret yapan gemileri Karadeniz'de hedef almayı sürdürüyor.

Kısa süre önce bir Türk şirketine ait iki geminin peş peşe saldırıya uğramasının ardından Ankara sonunda "harekete geçti".

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'in Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Bakanlığa çağrıldı.

Görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Samsun Limanı'ndan 25 Ağustos'ta hareket eden "Lider Bordo Mavi" isimli gemi, Rusya'nın Tuapse Limanı'na yük götürdüğü sırada 26 Ağustos gecesi dron saldırısına uğradı. Kamerun bayraklı ve Türk şirketine ait geminin Tuapse açıklarında üç dron tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırının ardından gemide yangın çıkarken, beş mürettebatın yaralandığı bildirildi. Yaralılar Rus ekipleri tarafından kurtarıldı, gemi ise Soçi Limanı'na çekildi.

Lider Bordo Mavi'yi Soçi Limanı'ndan Ünye Limanı'na çekmek üzere aynı firmaya ait "Lider Kocatepe" adlı Ro-Ro gemisi bölgeye gönderildi. Lider Kocatepe de Tuapse açıklarında dron saldırısının hedefi oldu. Saldırının ardından yangın çıkmasına karşın gemi, mürettebatın müdahalesiyle rotasını Türkiye'ye çevirdi ve Samsun Limanı'na ulaştı.

Geçtiğimiz haftalarda da "Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı gemi, Rusya’nın Taman Limanı’ndan yüklediği kömürü Trabzon’a getirmek için yola çıkmış ve Novorossiysk açıklarında Ukrayna İHA'larının saldırısına uğramıştı. Ankara saldırının ardından sessizliğe gömülürken, Ukrayna'dan "Rusya Federasyonu’nun zenginleşmesine katkıda bulundu ve hak ettiğini aldı" açıklaması gelmişti.

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