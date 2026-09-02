Almanya Rusya'yı 'hibrit saldırıyla' suçladı: Moskova'dan karşılık mesajı

Almanya ile Rusya arasındaki gerilim, Berlin yönetiminin Leipzig/Halle Havalimanı'nda ağustos ayında düzenlenmek istenen İHA saldırısından Moskova'yı sorumlu tutmasının ardından tırmandı.

Alman hükümeti, 4 Ağustos'ta havalimanında patlayıcı yüklü bir İHA'nın bulunmasıyla ilgili soruşturmada Rus devlet kurumlarına işaret eden bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

İHA, havalimanında bulunan Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında bulunmuş, üzerindeki patlayıcı etkisiz hale getirilmişti. Leipzig/Halle, uluslararası kargo taşımacılığının yanı sıra Ukrayna ve NATO bağlantılı askeri lojistik faaliyetlerinde de kullanılan önemli merkezlerden biri.

Berlin: Rusya sorumlu

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, polis soruşturmaları ve istihbarat bulgularının saldırının arkasında Rusya bulunduğunu gösterdiğini söyledi.

Dobrindt, olay yerinde ele geçirilen İHA'nın yapılandırmasının, kullanılan patlayıcı ve ateşleme sistemlerinin daha önce Rusya'yla ilişkilendirilen operasyonlarda kullanılan yöntemlerle benzerlik gösterdiğini belirtti.

Alman hükümetinin değerlendirmesinin ardından Berlin yönetimi saldırıyı Rusya'nın Avrupa'da yürüttüğünü öne sürdüğü "hibrit operasyonların" bir parçası olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını ve Moskova'ya bir dizi önlem bildirildiğini açıkladı.

Buna göre Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül'de kapatılacak. Berlin'de faaliyet gösteren Rus Evi adlı kültür merkeziyle yapılan anlaşmaya da son verilecek.

Berlin ayrıca Rusya vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş kontrollerini sıkılaştıracağını, Rus petrolünün yaptırımları aşarak taşınmasında kullanıldığı belirtilen "gölge filo" üzerindeki baskıyı artıracağını ve Avrupa Birliği kapsamında yeni yaptırımlar gündeme getireceğini duyurdu.

Wadephul, Rusya'nın faaliyetlerinin "uzun bir saldırgan eylemler zincirinin" parçası olduğunu savunurken Almanya'nın önümüzdeki dönemde yeni girişimlerle karşı karşıya kalabileceğini de ileri sürdü.

Moskova suçlamaları reddetti

Rusya ise Almanya'nın açıklamalarını reddetti.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği suçlamaları "asılsız ve saçma bir provokasyon" olarak nitelendirirken Berlin'in tutumunu iki ülke ilişkilerinde "benzeri görülmemiş bir tırmanma" olarak değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Almanya'nın saldırıya ilişkin yeterli kanıt sunmadığını savundu. Putin, Alman hükümetinin yaklaşımını "ciddi bir hata" olarak tanımlarken Berlin'in suçlamalarının Almanya'daki iç siyasi sorunlardan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Almanya'nın kararlarına karşı Moskova'nın da adım atacağını belirtti.

Zaharova, Berlin'in yeni yaptırımlar uygulayabilmek için "bahane yarattığını" söyleyerek, "Moskova karşılık verecek" dedi.

Gerilim AB gündeminde

Leipzig/Halle olayı Almanya-Rusya arasındaki karşılıklı açıklamaların ötesine geçerek Avrupa Birliği'nin de gündemine taşındı.

AB dışişleri bakanları bugün İrlanda'nın Wicklow kentindeki gayriresmi toplantıda Rusya'yla ilişkileri ve son gelişmeleri ele alıyor.

Wadephul toplantı öncesinde yaptığı açıklamada AB'nin önümüzdeki haftalarda Rusya bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalışacağını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise Leipzig'deki girişime atıfta bulunarak Rusya'yla ilişkilendirilen Avrupa'daki sabotaj faaliyetlerinin "devlet destekli terörizmin bütün özelliklerini taşıdığını" öne sürdü.

Kallas, Rusya'nın askeri-sanayi kompleksiyle bağlantılı yaklaşık 1600 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alınmasının değerlendirildiğini söyledi. Gayriresmi toplantıda ise bu konuda resmi bir karar alınması beklenmiyor.

Almanya'nın Rusya'yı ilk kez Leipzig/Halle'deki girişimden açık biçimde sorumlu tutması, iki ülke arasındaki gerilimde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Berlin daha önce Avrupa'daki siber saldırı, sabotaj ve kritik altyapıya yönelik girişimlerin arkasında Moskova'nın bulunduğunu öne sürmüş ancak Leipzig/Halle olayında haftalar boyunca doğrudan bir devlet atfında bulunmamıştı.

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