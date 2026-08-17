Ukrayna savaşı Romanya hava sahasına taşındı: NATO F-18'i İHA düşürdü

Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı hava saldırıları hafta sonunda yeniden yoğunlaştı.

Rusya, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlerken, Ukrayna da Moskova ve çevresini yüzlerce İHA'nın kullanıldığı geniş çaplı bir saldırıyla hedef aldı.

Saldırıların etkisi Ukrayna ve Rusya sınırlarının dışına da taşındı. NATO üyesi Romanya'nın hava sahasına giren bir İHA, ülkede konuşlandırılmış İspanyol birliklerine ait F-18 savaş uçağı tarafından vurularak düşürüldü.

NATO görevindeki F-18, İHA'yı vurdu

Romanya Savunma Bakanlığı, İHA'nın Moldova yönünden ülke hava sahasına girdiğini açıkladı.

Radar tarafından Galați kentinin yaklaşık 24 kilometre kuzeyinde tespit edilen İHA'nın ardından NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan İspanyol F-18 savaş uçağı havalandı.

Bakanlığın açıklamasına göre F-18 hedefle radar teması kurdu ve ateş açma izni aldı. İHA yerel saatle 05.01'de vurularak düşürüldü. Enkaz parçalarının iki köy arasındaki yerleşimin bulunmadığı bir bölgeye düştüğü bildirildi.

Romanya yönetimi İHA'nın kökenini henüz resmi olarak açıklamazken NATO'nun Avrupa'daki askeri karargahından yapılan ilk değerlendirmede aracın Rusya'ya ait olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

NATO Sözcüsü ABD'li Albay Martin O'Donnell, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Son olay, bu yıl Romanya üzerinde düşürülen dördüncü İHA oldu. Temmuz ayında Romanya'ya ait F-16'lar üç Rus İHA'sını vurmuştu. Mayıs ayında ise Rusya'ya ait olduğu söylenen bir İHA Galați'de bir apartmana çarpmış, iki kişi yaralanmıştı.

Rusya'nın saldırısında çelik fabrikası vuruldu

Aynı gece Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine hava saldırıları düzenledi.

Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikası olan ArcelorMittal Kryvyi Rih tesisi Rus saldırısında hedef alındı. Ukraynalı yetkililere göre saldırıda en az iki kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Şirket, enerji üretimi ve yüksek fırın bölümlerindeki kritik tesislerin zarar gördüğünü, bunun sonucunda üretim süreçlerinin kısmen durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırılarında da kentin en az iki bölgesinde yangın çıktı. Kiev yönetimi başkentte üç kişinin, çevre bölgelerdeki İHA saldırılarında ise aralarında bir çocuğun da bulunduğu üç kişinin yaralandığını bildirdi.

Moskova bölgesine büyük İHA saldırısı

Ukrayna ise Moskova bölgesine son dönemin en geniş çaplı İHA saldırılarından birini gerçekleştirdi.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, saldırıyı savaşın başlamasından bu yana bölgeyi hedef alan en büyük İHA saldırılarından biri olarak nitelendirdi.

Podolsk'ta 83 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirirken bazı kişiler yaralandı. Rusya'nın en büyük çevrimiçi perakende şirketlerinden Wildberries'e ait Koledino'daki bir depo vuruldu ve büyük bir yangın çıktı. Domodedovo yakınlarındaki başka tesislerde de hasar meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise son saldırılar sırasında ülke genelinde 822 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü ileri sürdü. Bu sayı bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Ukrayna son haftalarda Rusya'nın petrol rafinerileri, lojistik merkezleri ve savaş ekonomisine hizmet ettiğini öne sürdüğü tesislere yönelik saldırılarını artırmış durumda. Rusya da Ukrayna'nın enerji ve sanayi altyapısını hedef alan saldırılarını yoğunlaştırıyor.

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