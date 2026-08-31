Almanya Leipzig’deki patlayıcı İHA için ‘karşılık’ hazırlıyor: Rusya suçlaması henüz kanıtsız

Almanya, Leipzig/Halle Havalimanı’nda Ukrayna’ya ait Antonov nakliye uçaklarının yakınında bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracına ilişkin soruşturma tamamlanmadan siyasi “karşılık” hazırlığına başladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazar günü ARD televizyonuna yaptığı açıklamada soruşturmanın son aşamada olduğunu, federal hükümet içinde verilecek yanıt konusunda büyük ölçüde uzlaşmaya varıldığını söyledi.

Merz, “Soruşturmayı sonuçlandırma aşamasındayız. Federal hükümet içinde nasıl karşılık vermemiz gerektiği konusunda geniş bir mutabakat var. Bunu önümüzdeki günlerde açıkça ortaya koyacağız” dedi.

Merz ayrıca hazırlanmakta olan adımların Avrupa Birliği ve NATO ülkeleriyle koordine edildiğini belirtti.

Ancak Alman hükümeti şu ana kadar olayın arkasında hangi kişi, örgüt ya da devletin bulunduğuna ilişkin kamuoyuna somut bir delil sunmuş değil.

Dron’da PETN ve Semtex bulundu

Olay 4 Ağustos gecesi Leipzig/Halle Havalimanı’nda meydana geldi.

Alman kamu yayıncıları NDR ve WDR ile Süddeutsche Zeitung’un güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, havalimanı çalışanları Ukrayna devletine ait Antonov Airlines’ın dört nakliye uçağının yakınında bir dron buldu.

Drona bağlanan pakette yüksek güçlü patlayıcılar PETN ve Semtex ile bir ateşleme düzeneği bulunduğu bildirildi.

Bomba imha ekipleri düzeneği etkisiz hale getirirken havalimanındaki uçuşlar bir süre durduruldu.

ARD’nin daha sonraki haberine göre, dronun yakınında bulunduğu Antonov uçaklarından biri olaydan bir gün önce mühimmat taşımıştı. Ancak olay sırasında uçaklarda mühimmat bulunmadığı belirtildi.

Berlin olayı şimdiden ‘hibrit saldırı’ olarak tanımlıyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt olayın ardından Leipzig’e giderek güvenlik yetkilileriyle görüştü.

Dobrindt, patlayıcı taşıyan bir dron’un havalimanı sahasına sokulmasını “yeni bir tehdit düzeyi” olarak tanımlarken olayın kendi değerlendirmesine göre bir “hibrit saldırı senaryosu” olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Dobrindt de saldırının arkasında belirli bir ülkenin bulunduğunu açıklamadı.

Alman makamlarının henüz failleri belirlemeden olayı “hibrit saldırı” kategorisine yerleştirmesi dikkat çekiyor. Berlin yönetimi son yıllarda sabotaj, casusluk, siber saldırı ve altyapıya yönelik çeşitli olayları sıklıkla Rusya’yla ilişkilendiriyor.

Leipzig vakasında da benzer bir siyasi çerçevenin soruşturmanın sonuçları açıklanmadan kurulmaya başladığı görülüyor.

Rusya bağlantısı henüz iddia düzeyinde

Alman basınında güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde şüphelerin Rusya üzerinde yoğunlaştığı öne sürülüyor.

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung, olayın Avrupa’da geçmişte Rusya’yla ilişkilendirilen bazı sabotaj girişimleriyle benzerlik taşıdığını yazdı.

Alman hükümeti ise şu ana kadar Moskova’yı resmen suçlamış değil.

Buna karşın Merz hükümetinin soruşturma tamamlanmadan “karşılık” üzerinde çalıştığını açıklaması, Berlin’in güvenlik soruşturmasıyla siyasi karar alma sürecini paralel yürüttüğünü gösteriyor.

Söz konusu yanıt AB ve NATO ortaklarıyla da koordine ediliyor.

Almanya-Rusya gerilimi tırmanıyor

Leipzig olayı Almanya’nın Rusya’yla ilişkilerinin son yılların en gergin dönemlerinden birinden geçtiği sırada yaşandı.

Berlin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev’in en büyük askeri destekçilerinden biri haline gelirken Almanya’daki askeri tesisler, savunma sanayisi şirketleri ve lojistik merkezleri etrafındaki şüpheli olaylarda Rusya bağlantısı sık sık gündeme getiriliyor.

Bu vakaların bir bölümünde Alman makamları Rus istihbarat servislerini doğrudan suçlarken bazı olaylarda suçlamalar istihbarat değerlendirmeleri ve şüphe düzeyinde kaldı.

Leipzig/Halle Havalimanı ise Avrupa’nın önemli hava kargo merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Ukrayna’ya yapılan lojistik sevkiyatlarda da kullanılan noktalardan biri.

Federal Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın, İHA’nın kim tarafından uçurulduğu, patlayıcının nasıl temin edildiği ve düzeneğin gerçekten Antonov uçaklarını hedefleyip hedeflemediğine ilişkin henüz yanıtlanmamış soruları aydınlatması gerekiyor.

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