Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon vurgununa ilişkin açıkladığı dosyaların ardından hakkında ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Özlale, fon vurgunuyla ilgili belgeleri açıklamaya başlamasının ardından Tera'dan para aldığı ve AKP'ye geçmek isteyip geçemediği için dosyaları gündeme getirdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yapan Özlale, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve organize vurgununun ayrıntılarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir seneyi aşkın bir süredir bu vurguna dikkat çeken biri olarak içim rahat ve kendimi açıklamaya ihtiyacım yok diye düşünüyordum. Yanılmışım" dedi.

Fon vurgununa ilişkin dosyaları kanıt ve belgeleriyle açıklamaya başladığında Tera'dan para aldığı iddiasının ortaya atıldığını belirten Özlale, "Bir seneyi aşkın bir süredir ifşa ettiğim ve yaptığı vurguna dikkat çektiğim organize suç örgütünden aslında para aldığımı iddia etmek nasıl bir hayal ürünüdür, takdiri size bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Dosyaları AKP’ye geçmek isteyip geçemedikten sonra açıklamaya başladığı yönündeki iddiaya da yanıt veren Özlale “İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra AK Parti’de kıdemli ve sevip saydığım insanlardan ve AK Parti’ye yakın iş dünyasından birkaç defa partilerine katılmak için davet aldım. Bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum. Her seferinde de bana son derece nazik yaklaşan bu arkadaşların ilgilerine teşekkür edip tekliflerini geri çevirdim. Bunu da asla siyasetin malzemesi ya da pazarlık kozu olarak kullanmadım” ifadesini kullandı.

AKP'nin son iki yılda çok sayıda milletvekili ve belediye başkanını bünyesine katmak için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Özlale, kendisinin AKP'ye geçmek isteyip de geçemediği yönündeki iddianın akla ve mantığa uygun olmadığını öne sürdü. Özlale "Milletin bize verdiği görevi yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

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