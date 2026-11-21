Fon vurgununda Yeni Parti adına dosyalar açıklamaya başlayan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dün yaptığı açıklamada "Hedef Portföy" bünyesindeki fonların finansal işlemlerini ve şirketler arasındaki para hareketlerini gündeme getirdi.

Özlale, Albayrak Holding'te 23 yıl yöneticilik yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Hedef Portföy'ün katılım hisse senedi fonuna yatırım yapan dokuz hesap arasında yer aldığını belirtti. "Bakanlık koltuğundayken Hedef Portföy hissesi taşıdı mı, taşımadı mı?" dedi.

Albayrak Grubu şirketlerinden Ereğli Tekstil'e sağlanan 331 milyon liralık finansman hakkında da sorular sordu.

'Özlale algı operasyonuna kalkıştı'

Bu açıklamaların ardından Albayrak Grubu'na bağlı yandaş Yeni Şafak bugün Özlale'yi manşetten hedef aldı. İmzasız haberde Özlale’nin asılsız iddialarda bulunduğu savunuldu, Albayrak Grubu'nun açıklaması hatırlatıldı.

Haberde şöyle denildi: "Özlale’nin hedefinde bu kez fon vurgununun üzerine giden Yeni Şafak’ı da bünyesinde barındıran Albayrak Grubu oldu. Özlale, Albayrak Grubu’nun soruşturma ile ilgisi olmayan ve şeffaf şekilde yürüttüğü sermaye piyasası işlemleri üzerinden kendi çapında algı operasyonuna kalkıştı."

Yeni Şafak, Özlale'nin "süreci hedefinden saptırmak için gayret sarf ettiğini, soruşturmayla ilgisi olmayan, ciddiyetten uzak sosyal medya dedikodularıyla basın açıklamaları yaptığını" öne sürdü.

Parlakaç'ın Özlale ifadesi: Tera grubunun reklamının yapılması için hediyeler ve elden paralar verildi

Haberde fon soruşturmasında tutuklanan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç'ın Yeni Partili Ümit Özlale hakkındaki iddiaları hatırlatıldı.

Savcılık ifadesinde Parlakaç'ın "Tera Grubu’nun kendisini kollaması ve reklamını yapması için bazı gazeteciler ile siyasetçilere para ve hediyeler verdiğini" anlatmasına yer verildi. Parlakaç'ın bahsettiği isimlerden birinin Ümit Özlale olduğu belirtildi. Parlakaç ifadesinde şunları kaydetmişti:

Yine özellikle belirtmek istediğim hususlardan bir tanesi de siyasetle bağlantılı olup köşe yazarlığı yapanlar ve ekonomiye ilişkin haber gazeteciliği yapanlara yönelik Emre Tezmen'in ve Tera grubunun reklamının yapılması için hediyeler ve elden paralar verildi. Bunlardan özellikle siyaset bağlantılı olan kişilerden Ümit Özlale ismini duydum. Bunu Emre Tezmen toplantı esnasında söyledi. Burada toplantıda Abdulkadir Özkan da vardı. Abdulkadir Özkan'ın da geçmişi gazeteciliktir diye biliyorum. Hatta o toplantıda ‘İktidar partisinden ve muhalefet partilerinden birilerini yanımızda tutmakta fayda var. Her iki kesimle de bağlantılarım çok iyi’ dedi. Burada Abdulkadir Özkan, Ümit Özlale isminden bahsetti. Hatta Ümit Özlale halihazırda Yeni Parti milletvekili diye biliyorum. O toplantıda Abdulkadir Özkan 500 bin dolar para istedi, bu parayı bahsetmiş olduğum Ümit Özlale ve diğer kişilere vereceğini söyledi. Burada Abdulkadir Özkan ile Ümit Özlale’nin yakın olduklarını biliyorum. Ümit Özlale'ye bu 500 bin dolar içerisinden ne kadar verdi bilmiyorum. Fakat Ümit Özlale'ye verilmesindeki sebep muhalefette bir şekilde ses çıkarmadan Emre Tezmen ve Tera'yı desteklemesi, ilişkilerini iyi tutması içindi.

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