Yeni Parti İzmir milletvekili Ümit Özlale’nin bugün açıkladığı beşinci fon vurgunu dosyasında adı geçen Albayrak Grubu yazılı bir açıklama yaptı.

Albayrak Grubu şirketlerinden Ereğli Tekstil ve Albayrak Holding’i 23 yıl yöneten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın odağında olduğu iddialara yanıt veren grubun açıklamasında “Ereğli Tekstil şirketimizin bono, TÜMOSAN ve Sukkar Şeker şirketlerimizin ise sukuk gibi sermaye piyasası enstrümanlarını kullanması, mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleridir. Bundan sonra da aynı finansal enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi açıklama, grubumuzu hukuka uygun finansman yöntemlerinden vazgeçiremeyecektir” denildi.

Albayrak Grubu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ekonomi alanında akademik unvan taşıyan bir siyasetçinin, bono ile sukuk arasındaki farkı, yatırım fonlarının işleyişini ve sermaye piyasası araçlarının şirket finansmanındaki yerini bilmesi beklenir. Şayet bunları biliyor da kamuoyuna farklı bir izlenim vermeye çalışıyorsa mesele bilgi eksikliğinin ötesindedir. Bilmiyorsa, hakkında hüküm vermeye kalkıştığı konuları önce öğrenmesinde fayda vardır.

Ekonomist sıfatı taşımak, her ekonomik değerlendirmeyi doğru kılmaz. Hele ki finansal kavramları siyasi ithamların malzemesi hâline getirmek, akademik unvanla örtülemeyecek bir ciddiyet sorunudur.

Sayın Özlale’nin daha önce de grubumuz hakkında gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerde bulunmuş olması, bugünkü açıklamalarının amacının bilgi edinmekten ziyade kamuoyunda şüphe oluşturmak olduğu yönündeki kanaatimizi güçlendirmektedir.

Albayrak Grubu’nun ticari faaliyetleri ve finansal yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvuracağı yerler bellidir. Bunlar ilgili düzenleyici kurumlar, kamuya açık bildirimler ve yetkili mercilerdir.

Grubumuz; faaliyetlerini sürdürmek ve finansal enstrümanlarını seçmek için Sayın Özlale’den yahut bir başkasından izin almak veya hesap vermek zorunda değildir."

Albayrak Grubu'nun "ticari itibarına ve tüzel kişilik haklarına yönelik gerçeğe aykırı beyanlar karşısında" ilgili mevzuat çerçevesinde yasal haklarını kullanacağı kaydedilen açıklamada "Bu hukuki girişimler yalnızca grubumuzun değil, şirketlerimizle çalışan yatırımcıların ve sermaye piyasalarının güvenilirliğinin korunması bakımından da önem taşımaktadır. Albayrak Grubu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve yasal finansman araçlarını kullanmaya devam edecektir" denildi.

Fon vurgununda Yeni Parti'nin 5. dosyası: Hedef Holding, Ömer Bolat ve Albayrak Grubu

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinin fon vurgunu hakkındaki beşinci dosyasını bugün açıklamıştı. Özlale, Albayrak Grubu iddialarına da yer verdiği basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hedef Portföy’ün müşteri kayıtlarında, beş ve altı numarada Albayrak Grubu’nun şirketleri var. Bu şirketlerin kaydı, Hedef’in kurucusu ve şu anda tutuklu Namık Kemal Gökalp’in kaydından bile önce geliyor. Hedef Holding’in yönetim kurulu başkan vekili de Yeni Şafak’ın eski genel müdürü Mehmet Ziya Gökalp.

Şimdi paranın nereye gittiğine bakalım.

Albayrak Grubu’nun borsada işlem gören iki şirketi Tümosan ve Trabzon Liman, Hedef Portföy’ün bir serbest fonuna yaklaşık 220 milyon lira yatırıyor. Bu şirketlerin fondaki paylarının değeri daha sonra 422 milyon liraya çıkıyor.

Peki fon bu parayı nereye yatırıyor? Ereğli Tekstil’in 193 milyon liralık borçlanma aracını alıyor. Yani Ereğli Tekstil’e borç veriyor. Ereğli Tekstil de Tümosan’ın yüzde 60’tan fazlasına sahip olan ana ortağı.

Üstelik küçük yatırımcıya açık para piyasası ve borçlanma fonları da Ereğli Tekstil’in 138 milyon liralık borçlanma aracını almış. Böylece bu fonlardan Ereğli Tekstil’e sağlanan toplam finansman 331 milyon liraya ulaşıyor.

Şimdi soruyoruz. Bu fonların aynı şirkete ne kadar borç verdiğini kim takip etti? Ereğli Tekstil’in borcunu ödeme gücü nasıl değerlendirildi? Tümosan’ın küçük ortağı ve parasını bu fonlara yatıran vatandaş bu ilişkiden nasıl haberdar edildi?

Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat, Albayrak Holding’de 23 yıl yöneticilik yaptı. Sayın Bolat, 26 Şubat 2024’te 37 milyon 800 bin lirayla kira sertifikası yatırımına başladığını ve sözünü ettiği hesapta hisse işlemi yapılmadığını açıkladı.

İncelediğimiz kayıtlarda Hedef Portföy’ün katılım hisse senedi fonuna doğrudan yatırım yapan dokuz hesap var. Bunlardan biri Ömer Bolat adına kayıtlı. Fon paylarının alış fiyatı, alımın Mayıs 2023 ortasında yapılmış olabileceğini gösteriyor. Kayıtlarda bu paylar Ağustos 2023’te, Sayın Bolat bakanlık görevindeyken de görünüyor.

Sayın Bolat, Ağustos 2023’te bu fonda payınız var mıydı? Varsa bu payları ne zaman, kaça sattınız? Şubat 2024’te kira sertifikasına yatırdığınız 37 milyon 800 bin liranın bir bölümü bu satıştan mı geldi? Bu yatırımları mal beyanınıza hangi tarihlerde yazdınız?

Bir de Ziraat’e devredildiğini söylediğiniz hesabı soruyoruz. O hesabın bağlı olduğu fonun adı ve kodu neydi?"

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