Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin açıkladığı beşinci dosyada, AKP MKYK üyesi ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in gayrimenkul yatırım fonunu gündeme getirdi. Özlale'ye göre yalnızca bu çiftin yatırımcı olduğu fonun büyüklüğü Haziran 2026'da 125 milyon lirayı aştı.

Fonun ana varlığı, Antalya'nın Serik ilçesinde Şok Marketler'in dağıtım merkezi olarak kullanılan bir parselin yarısı. Özlale, bu fondaki ani hareketlere dikkat çekti. Özlale ayrıca fonun mali tablolarında kira geliri görünmediğini, buna karşılık 2024-2025'te 5,4 milyon lira pay iadesi yapıldığını ileri sürdü ve SPK ile TMSF'den inceleme istedi.

Türel'e yönelttiği sorulardan ikisi şöyle:

"Bu parsel ailenizin eline ne zaman, kimden ve kaç liraya geçti? Siz belediye başkanıyken mi? Parselin değerini 233,8 milyon lira olarak kim belirledi? İki gün sonra aynı taşınmazın değeri neden 48 milyon lira düştü?"

Türel: 'Mahkemede hesaplaşacağız'

Türel iddiaları reddetti. Fonun, 2021'de SPK denetimindeki kurumsal bir yapıya dönüştürülen aile mülklerinden oluştuğunu belirterek "Mahkemede hesaplaşacağız Sayın Özlale. Ben abdestinden şüphesi olmayan bir sorumlu vatandaş olarak o açıklamayı tekrar paylaşıyorum" dedi.

Özlale ise tartışmayı yeniden sorulara çekerek "Abdestinizin durumu kamuoyunu ilgilendirmiyor. Biz size başka bir şey soruyoruz. Kamu gücüyle alınan kararlarla özel servet artışı arasında bir ilişki olup olmadığını öğrenmek, kamuoyunun hakkıdır" yanıtını verdi.

Özlale, parselin geçmişi, belediye kararları, otoyol ve kavşak projeleri ile kira gelirleri hakkında beş yeni soru daha yöneltti.

Suç duyurusu ve tazminat davası

Türel, avukatı aracılığıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve Özlale hakkında "alenen hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede fonun katılma paylarının tamamının Türel çiftine ait olduğu, dışarıdan yatırımcı girmediği, portföyde yalnızca aileye ait taşınmazların bulunduğu ve değer artışını SPK onaylı bağımsız bir değerleme kuruluşunun belirlediği savunuldu.

Türel ayrıca Özlale aleyhine 100 bin lira maddi tazminat davası açtı.

İnan: AK Parti'ye katılmak için benimle görüştün

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da partisinin İzmir'deki etkinliğinde Özlale'yi hedef aldı. İnan, Özlale'nin yaklaşık bir buçuk yıl önce AKP'ye katılmak için kendisiyle görüştüğünü iddia ederek şöyle konuştu:

"Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce AK Parti'ye katılmak için benimle hangi görüşmeleri yaptığını, masada neleri konuştuğumuzu ikimiz de çok iyi biliyoruz. O gün karşıma geçip bana; 'Sen bu şehir için çok değerlisin, geleceğin çok parlak, çalışmalarını çok güzel ve başarılı buluyorum' diyordun. Sakın o gün kurduğun cümleleri inkar etmeye kalkma. Kapıdan kapıya parti değiştirmekten zaten siyasi itibarı kalmamıştı, şimdi ağzından çıkan sözün de zerre kıymeti kalmadı!"

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