Ukrayna'daki savaşın 35. günü

Ukrayna'daki savaş 35. gününe girilirken, Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe’deki müzakere görüşmesi sona erdi. Kritik zirvenin ardından taraflar açıklamalarında müzakerelerde yol alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonların azaltılacağını açıkladı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, görüşmelerin olumlu olduğunu belirterek, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna heyeti: Türkiye'yi garantör ülkeler arasında görmek istiyoruz

Ukrayna heyetinden David Arahamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi. Kiev yönetiminin garantör olarak görmek istediği diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail oldu.

David Arahamia, "NATO'nun beşinci maddesine benzer bir garanti istiyoruz. Bu madde ile Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda üç gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir" dedi.

Arahamia, "Bu ana maddelerde anlaşma sağlanması bizim için bir prensip meselesi" diye konuştu ve iki hafta içinde garantör ülkelerin müzakerelere davet edilmesini istediklerini söyledi.

Ukrayna heyetinden Mihail Podolyak da, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" diye konuştu.

Rusya heyeti: Görüşmeler yapıcı geçti

Rus heyetinden Vladimir Medinskiy de, yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapıcı geçti" ifadelerini kullandı.

Rus heyeti tarafından yapılan açıklamada ise şunlar denildi: "Bazı maddeler üzerinde anlaştık. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz. Putin-Zelenski zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün."

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernigiv çevresinde askeri faaliyetleri azaltıyoruz

Diğer yandan, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, Kiev ve Çernigiv kentleri çevresinde askeri faaliyetlerini "büyük oranda azaltacaklarını" açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, "Harekatın birinci aşamasındaki ana görevler genel itibarıyla yerine getirildi. Bu, Donbass'ın özgürleştirilmesi olan ana hedefe ulaşmaya odaklanma ve temel çabaları bu hedefe yönlendirme imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 'AB, Kırım ve Donbass' açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'yla müzakere heyetindeki isimlerden Vladimir Medinskiy, toplantı sonrası konuştu.

"Ukrayna askeri yolla Kırım ve Donbass'a dönme arzusundan vazgeçti" diyen Medinskiy, "Rusya, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil" ifadesini kullandı.

Zaharova'dan Türkiye’ye teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsederek, “Türkiye diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldı. Bu Rusofobik kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak halkı içine çekebildi. Ankara’nın dengeli çizgisi de dahil olmak üzere, bu nedenlerden dolayı Türkiye’nin Ukrayna tarafıyla müzakerelere katkı sunma teklifini kabul ettik. Türkiye’ye yürüttüğü arabuluculuk çabaları, özellikle Rusya-Ukrayna müzakereleri ve prensipte durumu çözme çabaları için müteşekkiriz” açıklamalarında bulundu.