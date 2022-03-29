Rusya-Ukrayna görüşmeleri sona erdi

Rusya-Ukrayna savaşında 34. güne girilirken, müzakerelerin yeni aşaması bugün İstanbul'da devam etti.

İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmeleri, yaklaşık üç saatin ardından sona erdi.

Ukrayna heyeti: Türkiye'yi garantör ülkeler arasında görmek istiyoruz

Ukrayna heyetinden David Arahamia, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söyledi.

Kiev yönetiminin garantör olarak görmek istediği diğer ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Kanada ve İsrail oldu.

David Arahamia, "NATO'nun beşinci maddesine benzer bir garanti istiyoruz. Bu madde ile Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda üç gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamazsa garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek. Ukrayna hava sahasının kapatılması dahil güvenliğin sağlanması için her türlü adımın atılması mümkün olabilir" dedi.

Arahamia, "Bu ana maddelerde anlaşma sağlanması bizim için bir prensip meselesi" diye konuştu ve iki hafta içinde garantör ülkelerin müzakerelere davet edilmesini istediklerini söyledi.

Ukrayna heyetinden Mihail Podolyak da, "Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir" diye konuştu.

Rusya heyeti: Görüşmeler yapıcı geçti

Rus heyetinden Vladimir Medinskiy de, yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yapıcı geçti" ifadelerini kullandı.

Rus heyeti tarafından yapılan açıklamada ise şunlar denildi:

"Bazı maddeler üzerinde anlaştık. Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceğiz. Putin-Zelenski zirvesi dışişleri bakanları anlaşırsa mümkün."

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernigiv çevresinde askeri faaliyetleri azaltıyoruz

Diğer yandan, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin, Kiev ve Çernigiv kentleri çevresinde askeri faaliyetlerini "büyük oranda azaltacaklarını" açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, "Harekatın birinci aşamasındaki ana görevler genel itibarıyla yerine getirildi. Bu, Donbass'ın özgürleştirilmesi olan ana hedefe ulaşmaya odaklanma ve temel çabaları bu hedefe yönlendirme imkanı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: En önemli ilerleme bugün gerçekleşti

Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe’deki müzakere görüşmesi sona erdi. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Taraflar arasında yakınlaşma arttığını görüyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanmalı" dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında "En önemli ilerleme bugün gerçekleşti" dedi.