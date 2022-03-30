'Zengin Ruslar Türkiye’de gayrimenkul satın alıyor'

Batılı devletlerin yaptırımlarından servetlerini kurtarmak isteyen zengin Rusların paralarını Türkiye ve Dubai'ye yatırmaya başladığı iddia edildi.

Reuters'in haberine göre, İstanbul'da bulunan gayrimenkul şirketi Golden Sign Yönetim Kurulu Başkanı Gül, ''Her gün Ruslara 7-8 taşınmaz satmaktayız. Bu taşınmazları ya nakitle ya Türkiye'de banka hesabı aracılığıyla ya da doğrudan buraya altın getirerek satın alıyorlar” dedi.

Rusya'nın Ukrayna müdahalesine karşılık olarak ilan edilen yaptırımlar çerçevesinde Rusya SWİFT sisteminden çıkarılmıştı.

Türkiye ve BAE, Rusya’ya yönelik BM yaptırımları dışında kalan yaptırımlara katılmadı. Rusya ile bu iki ülke arasında hava trafiği ve finansal trafik sürüyor.

TÜİK'in verilerine göre Şubat ayında Ruslara satılan taşınmaz sayısı 509'u buldu. Bu sayı geçen yılın iki katı. Açıklanan bu veriler Batı'nın yaptırımlarından önce kaydedildi. Türkiye emlak piyasasında bu sayının artması bekleniyor.