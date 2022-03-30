Para gözlerini kararttı: Katliam bölgesini ranta açmak istiyorlar

Yıl 1989'u gösterdiğinde Siirt'teki bir gazeteci şüphe uyandıran bazı olayları takip ederek 'faili meçhul' olarak bilinen kayıpların gömüldüğü gizli bir mezarlık bulmuştu.

Gazeteci Günay Aslan'ın haberleştirdiği bu olay kısa bir zaman içinde ulusal ve uluslararası medyanın gündemine düştü ve devlet yetkilileri mevzuyu daha fazla idare edemeyince olay mahallinde kazılar başladı. Newala Kasaba ya da Türkçe ifadesiyle Kasaplar Deresi olarak bilinen yer aslında Siirt Alay Komutanlığı'na yakın bir çöplüktü.

Günay Aslan'ın sokak köpeklerinin ağzında insan uzvu görmesiyle başlayan süreç, gazetecinin sokak köpeklerini takip etmesiyle sonuca ulaştı. Kasaplar Deresi olarak bilinen yerde insan kemikleri ve uzuvlarına denk gelindi. Bu gazetecilik 'başarısı', toplu mezar haberinden doğan hapis cezasını da beraberinde getirecekti Aslan'a.

Kasaplar Deresi, 1980'li yıllardaki faili meçhullerin, ortadan kaybolan yurttaşların olası adresi olmaya başlayınca 1989 yılında bazı kazılar yapıldı.

Yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan kemiklerin bazıları kefensiz bir kısmının da uzuvları eksikti. 8 cesedin kemikleri Siirt merkezdeki bir mezarlığa defnedildi ve olay daha fazla uzatılmadan kapatıldı.

1989 yılında yapılan kazılara ait fotoğraflarda torbalarda taşınan insan iskeletleri görülüyor

Görgü tanıkları yıllar sonra konuşmaya cesaret edebildi

Günümüzde yapılmak istenen birçok anma sırasında ya da bölgeden geçen insanların dikkatli bir gözle baktıklarında hâlâ açık seçik görülebilen insan iskeletleri ve kıyafetleri dururken olay yerinde herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadı.

1989 yılında yapılan ve önemli bir kısmı halkın öfkesini dizginlemek için yapılan araştırma ve kazılar 8 cesedin merkezdeki merzarlığa taşınmasıyla sona ermişti.

Olaydan yıllar geçmesine rağmen ne kayıpların yakınları olay yerine alındı ne de konu hakkında konuşmalarına izin verildi. Kayıp yakınlarının önemli bir kısmı zaten yaşadıkları baskıdan ötürü Siirt civarını terk edip başka şehirlere göç etmek zorunda kalmıştı.

Daha önce polis akademisi ve duble yol çalışmaları için imara açılması istenen bölgenin bu seferki konusu özel okul inşaatıydı. Kamuoyunda "bazı Siirtli iş adamlarının girişimiyle" açılacak özel okul diye lanse edilen okul inşaatı gelen tepkiler üzerine iptal edildi ve farklı bir yere taşındı.

Bu süreçte hazırlanan "Ölü ve de diri" isimli belgesele konuşan görgü tanıklarından birisi, belediyede çalıştığı dönemde sadece kendisinin 36 cenazeyi çöplüğe atmakla görevlendirildiğini söyledi. Kimsenin ses çıkaramadığı olayların ardından konunun üstünün kapatılıp bölgenin rant için imara açılması planlandı.

Newala Qesaba ya da Kasaplar Deresi olarak bilinen yerde bugün hala insan isketlerlerine rastlamak mümkün

Yalanmala gelmişti fakat inşaatlar devam ediyor

Konuyla ilgili geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sosyal medya paylaşımı yapan eski Siirt İnsan Hakları Derneği Başkanı Zana Aksu'nun paylaşımları gündem olmuştu. Vekillerin ve aydınların da gündem ettiği haberde Aksu, Kasaplar Deresi'ndeki hafriyat çalışmalarını göstererek bir açıklama talep ediyordu.

İnşaat sahiplerinin AKP'ye yakın haber kurumlarına verdiği bilgilerde ise herhangi bir yapılaşma olmadığı, iddianın asılsız olduğu ve 2014 yılında temeli atılan ama devamı gelmeyen inşaatın hurdalarının toplandığı söylenmişti.

Ancak geçtiğimiz gün Zana Aksu'nun tekrar eden sosyal medya paylaşımları, yapılaşmanın Kasaplar Deresi mevkiine kadar geldiğini gösteriyor. En az 300 insan cesedinin olduğu tahmin edilen bölgenin herhangi bir kazı ya da araştırma yapılmadan inşaat şirketlerine peşkeş çekildiği örnekte kayyum belediyesi herhangi bir açıklama yapmadı.

Zana Aksu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı videoda yer alan yapılaşma görüntüleri

'Siyasal islamcı zihniyet bir hafızayı yok ediyor'

Siyasal islamcı zihniyetin bir hafızayı yok ettiğini ifade eden Zana Aksu yaşananlar hakkında tepkisini "Anıt yapılması gereken yere lüks villalar yapılıyor" diyerek dile getirdi. Ayrıca kayyum belediyesi ile AKP'ye yakın şirketlerin koordineli çalıştığına dair verilerin bariz olarak gündeme geldiği Siirt'te, kayıp yakınları, faili meçhullerin aileleri inşaatların ve yapılaşmanın bir an önce durdurulup bölgede hemen araştırma ve incelemelerin başlamasını talep ediyor.