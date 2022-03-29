Rusya Ukrayna savaşında askeri faaliyetleri ciddi oranda azaltacağı iki kenti açıkladı

Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, “Kiev ve Çernigov yönlerindeki askeri faaliyetleri azaltma kararı alındı" açıklamasında bulundu.

Bu iki bölgedeki saldırı halinin duracağı, Rusya'nın doğudaki bölgelere odaklanacağı ifade ediliyor.

Sputnik'in haberine göre, Ukrayna ile gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Rusya delegasyonunun başında yer alan Medinskiy, "Putin ile Zelenskiy’in bir araya gelebilmesi için Kiev ile imzalanacak anlaşmanın tamamlanmış olması gerekiyor" dedi.