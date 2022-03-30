Lavrov Çin'i ziyaret etti: Çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tunxi’de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Sputnik'teki habere göre, Lavrov, Vang Yi'ye Ukrayna’daki son durum ve Kiev ile müzakereler konusunda bilgi verdi. Taraflar Ukrayna krizi konusunda detaylı şekilde fikir paylaşımında bulundu.

Taraflar dış politikada koordinasyonu, ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliğini artırmak konusunda mutabık kaldı.

Lavrov, "Birlikte çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Çin'in zorlu uluslararası koşullarda işbirliğini genişletme kararı aldığını açıkladı.