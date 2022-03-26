Ukrayna'daki savaşın 31. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 31. gününde Biden'ın Varşova'da yaptığı konuşma dikkatleri topladı. ABD Başkanı, Rusya'ya yaptırımları savunurken Putin'e yönelik "Bu adam iktidarda kalamaz" dedi. Ancak Beyaz Saray bu ifadenin "rejim değişikliği" gayesi çerçevesinde söylenmediğini savunuyor.

Güncelleme: 23.08

İngiltere Savunma Bakanı'nı kandıran Rus şakacıların YouTube hesabı, İngiltere'nin talebi üzerine kapatıldı. Vovan ve Lexus daha önce Erdoğan, Macron ve Elton John'a da telefon şakası yapmıştı.

Güncelleme: 22.39

Biden'ın ifadelerine ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Reuters'a verdiği demeçte “Bu karar Biden'a kalmadı. Rusya Devlet Başkanını Ruslar seçiyor.” dedi.

Güncelleme: 22.39

Güncelleme: 21.10

ABD Başkanı Joe Biden Varşova'da bir konuşma yaptı. Biden 'NATO'yu genişleteceğimiz doğru değil. Bu, Rusya'nın yaydığı bir yalandır' dedi.

"Şimdi 1 dolar 200 ruble. Rus ekonomisi en büyük ekonomilerden biriydi, ancak yakında ilk yirmiye bile dahil olmayacak" diyen Biden, yaptırımları savundu. Biden, "Yaptırımlar, Rusya Federasyonu'nu iktidardan ve iktidarı yansıtma yeteneğinden yoksun bırakıyor. Ve bunun sorumlusu sadece Putin'dir, nokta." dedi.

Biden ayrıca Putin'e ilişkin "Bu adam iktidarda kalamaz" dedi.

Güncelleme: 18.38

Rusya Lviv'deki bir askeri yakıt deposuna Kalibr füzeleriyle saldırı düzenledi.

️Lviv'de üç patlamanın gerçekleştiği belirtilirken Ukrayna basını Rusya tarafından atılan füzelerden birinin bir konuta çarptığını iddia etti. Ancak bu iddia daha sonra Ukraynalı yetkililer tarafından yalanlandı.

Bölge Valisi Maksim Kozitskiy sosyal medya paylaşımında "Lviv yakınlarında Krivçitsi yönünden üç güçlü patlama oldu, şimdi bir hava saldırısı uyarısı var, bu yüzden sakin olun ve sığınaklara sığının" dedi.

Kozitskiy, ilk verilere göre 5 kişinin yaralandığını kaydederken "Anonim telegram kanallarındaki bilgileri okumayın ve oradan paylaşım yapmayın!" çağrısında bulundu.

Güncelleme: 17.24

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitri Çernışenko bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın tüm kritik sektörlerinde ithal ikâme seviyesinin yüzde 80-100'e ulaştığını, sanayi ve diğer önemli sektörler için bir tehlike olmadığını söyledi.

TASS'ın aktardığına göre yetkili, "Devlet için bir tehlike yok, en azından imalat sanayi ve çeşitli alanlar için. Tabii ki teknoloji devlerinin seviyesindeki hizmetlerde istenilen seviyeye ulaşmıyor" dedi.

Güncelleme: 17.00

Ukrayna'nın güney bölgelerinde yeni Rus askeri-sivil yönetimleri kuruluyor

Kırım'ın daimi temsilcisi Georgiy Muradov, Herson Oblastı ile Zaporojya Oblastı’nın güneyinde Rusya'nın yeni askeri-sivil yönetimler kurduğunu açıkladı.

Muradov’un RIA Novosti'ye verdiği bilgiye göre, söz konusu bölgeler Herson Oblastı ile Zaporojya Oblastı’nın güneyinde bulunan Azak kıyısındaki Melitopol ve Berdyansk’ı kapsıyor.

Muradov ayrıca Rus rublesinin söz konusu alanlarda yaygın para birimi haline geldiğini de ekledi.

Güncelleme: 16.04

İstanbul Boğazı’nda bulunan mayın etkisiz hale getirildi

İstanbul Boğazı'nda mayının tespitinin ardından Milli Savunma Bakanlığı patlayıcının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı’nın güvenlik nedeniyle bir süre çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Gemi trafiği daha sonra tekrar başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Konuyla ilgili hem Rus hem Ukrayna makamlarıyla görüştük. Koordinasyonumuz devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Güncelleme: 14.15

ABD Başkanı Biden, Varşova'da Ukrayna dışişleri ve savunma bakanlarıyla bir araya geldi.

Güncelleme: 14.10

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı cumartesi akşamından pazartesi sabahına kadar uzatıldı.

Güncelleme: 11.10

Rusya, Jitomir bölgesindeki Ukrayna askeri depolarına Karadeniz'den Kalibr saldırısının videosunu paylaştı.

Güncelleme: 10.00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri harekata katılan Rus askerlerin savaş gazileri olarak tanınmasına ilişkin tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Rusya savaş gücünü Ukrayna'nın doğusuna odaklayacak

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya'nın savaş gücünü Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin "tam kurtuluşuna" odaklayacağını söyledi.

Rusya ölen asker sayısını açıklamıştı, Zelenskiy'den yanıt geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise savaşın başından bu yana ölen Rus askeri sayısının 16 bin olduğunu öne sürdü.

'Nükleer savaş riski her zaman var...'

Rusya Ukrayna savaşı ve ABD'nin tehditleri sürerken nükleer savaş tartışması da yeniden başladı.

Sputnik'in haberine göre, konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, nükleer savaş riskinin her zaman var olduğunu, ancak müzakerelerin en doğru yol olduğuna inandığını söyledi.

Zelenskiy'den müzakerelere ilişkin açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek" dedi.