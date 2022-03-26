Beyaz Saray: Biden konuşmasında rejim değişikliği talep etmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin 'Bu adam iktidarda kalamaz' sözleri tartışma konusu oldu.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı'nın Varşova'daki konuşması esnasında Rusya'da "rejim değişikliği" isteme amacı olmadığı iddia edildi.
Açıklamada “Başkan'ın amacı, Putin'in komşuları veya bölge üzerinde güç kullanmasına izin verilemeyeceğini ifade etmekti. [Biden] Putin'in Rusya'daki iktidarını veya rejim değişikliğini kastetmedi." denildi.
Kremlin'den tepki: Karar Biden'a kalmadı
Biden'ın ifadelerine ilişkin Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov Reuters'a verdiği demeçte “Bu karar Biden'a kalmadı. Rusya Devlet Başkanını Ruslar seçiyor.” dedi.