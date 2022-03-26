Biden Varşova'da konuştu: NATO'yu genişleteceğimiz iddiası Rusya'nın yalanı

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir konuşma yaptı. ABD Başkanı Ukrayna'daki savaşa ve Rusya'ya dönük tutuma dair, "Kendimizi uzun bir mücadeleye hazırlamalıyız, bir gün ya da bir ay içinde kazanmayacağız" dedi.

Biden, NATO'nun yayılmacı politikaları olmadığını savunarak "NATO'yu genişleteceğimiz doğru değil. Bu, Rusya'nın yaydığı bir yalandır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya'yı SSCB'nin hamleleriyle de suçlayan Biden "Her nesil demokrasi düşmanlarına karşı savaş verdi. Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız. Nokta. Macaristan, Polonya, 1958, Çekoslovakya demokratik kalkınmayı ezdi. Ta ki Berlin ve Sovyet baskısı yıkılana kadar." dedi. Ancak Macarsitan'a müdahale sırasında SSCB'nin başında bir Ukraynalı olan Nikita Hruşçov varken Çekoslovakya'ya dönük harekât sırasında da başka bir Ukraynalı olan Leonoid Brejnev iktidardaydı.

'Ruble küle döndü, Rusya yakında ilk yirmiye bile dahil olmayacak'

Biden, “Kremlin'e durumu istikrara kavuşturmak için gerçek teklifler sunduk, ancak Kremlin hepsini reddetti. İstila edeceklerini söyledik ama dediler ki, 'Hayır, bu sadece bir tatbikat, saldırmayacağız'" derken şunları kaydetti:

"Batı, Rusya'daki ekonomik sistemi daha da kötüleştirmek için yaptırımlarda birleşti. Rus enerjisinin ithalatı yasak, Rus liderlerin aile üyeleri yaptırım altında, 400'den fazla şirket yaptırım altında.

Yolsuzluktan büyük kazançlar elde eden oligarklar artık bu acıyı paylaşmak zorunda. 400'den fazla kişi ve şirket, McDonald's da dahil olmak üzere Rusya'dan ayrıldı. Ruble küle döndü.

Paranın şimdi 1 dolar başına değeri 200 ruble. Rus ekonomisi en büyük ekonomilerden biriydi, ancak yakında ilk yirmiye bile dahil olmayacak. Yaptırımlar, Rusya Federasyonu'nu iktidardan ve iktidarı yansıtma yeteneğinden yoksun bırakıyor. Ve bunun sorumlusu sadece Putin'dir, nokta."

Biden'ın konuşma yaptığı esnada Rusya merkez bankasının resmi döviz kuru 1 ABD doları için 95,7 ruble olarak kayıtlara geçmişti.

'100 bin mülteciyi kabul edeceğimi açıklamıştım, şimdiden 8 tanesini aldık'

Ukraynalı mülteciler konusuna da değinen Biden şöyle konuştu:

“İki gün önce 100 bin mülteciyi kabul edeceğimi açıklamıştım, şimdiden 8 tanesini aldık. Brüksel'de, insani yardım için şimdiden bir milyar dolar daha topladık. Rus birlikleri tarafından ablukaya alınan Mariupol'a bile insani yardım ulaştırmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

'Bu adam iktidarda kalamaz'

Öte yandan Biden, Avrupa'nın "Rusya'ya olan gaz bağımlılığını durdurması" gerektiğini söyleyerek “Ruslara sesleniyorum -siz Ruslar düşmanımız değilsiniz. Masumların öldürülmesini, okulların ve doğum hastanelerinin bombalanmasını desteklediğinize inanmıyorum" dedi.

Biden "Ruslara" dönük "Daha dün ülkeniz 21. yüzyılın ülkesiydi ve şimdi Putin'in saldırganlığı Rusya'yı 19. yüzyıla geri attı" ifadelerini kullanırken Putin'e ilişkinse "Bu adam iktidarda kalamaz" dedi.