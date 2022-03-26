Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 31. günü

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 31. gününde devam ediyor.

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Güncelleme: 11.10

Rusya, Jitomir bölgesindeki Ukrayna askeri depolarına Karadeniz'den Kalibr saldırısının videosunu paylaştı.

Güncelleme: 10.00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri harekata katılan Rus askerlerin savaş gazileri olarak tanınmasına ilişkin tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Rusya savaş gücünü Ukrayna'nın doğusuna odaklayacak

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya'nın savaş gücünü Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin "tam kurtuluşuna" odaklayacağını söyledi.

Rusya ölen asker sayısını açıklamıştı, Zelenskiy'den yanıt geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıklamıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise savaşın başından bu yana ölen Rus askeri sayısının 16 bin olduğunu öne sürdü.

'Nükleer savaş riski her zaman var...'

Rusya Ukrayna savaşı ve ABD'nin tehditleri sürerken nükleer savaş tartışması da yeniden başladı.

Sputnik'in haberine göre, konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, nükleer savaş riskinin her zaman var olduğunu, ancak müzakerelerin en doğru yol olduğuna inandığını söyledi.

Zelenskiy'den müzakerelere ilişkin açıklama

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek" dedi.