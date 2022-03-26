Rusya Karadeniz'den yaptığı füze saldırısının görüntüsünü paylaştı
Rusya, Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarına Karadeniz'den yaptığı saldırının görüntüsünü paylaştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Rusya Karadeniz'den yaptığı füze saldırısının görüntüsünü paylaştı
Rusya, Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarına Karadeniz'den yaptığı saldırının görüntüsünü paylaştı.
Haber Merkezi