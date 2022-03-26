Rusya Karadeniz'den yaptığı füze saldırısının görüntüsünü paylaştı

Rusya, Jitomir bölgesindeki Ukrayna askeri depolarına Karadeniz'den Kalibr saldırısının videosunu paylaştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin son 24 saatte biri S-300 hava savunma sistemi olmak üzere Ukrayna'ya ait 117 askeri unsuru imha ettiğini açıkladı.