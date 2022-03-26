Rusya Karadeniz'den yaptığı füze saldırısının görüntüsünü paylaştı

Rusya, Jitomir bölgesinde bulunan Ukrayna'ya ait askeri mühimmat depolarına Karadeniz'den yaptığı saldırının görüntüsünü paylaştı.

Haber Merkezi

Rusya, Jitomir bölgesindeki Ukrayna askeri depolarına Karadeniz'den Kalibr saldırısının videosunu paylaştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin son 24 saatte biri S-300 hava savunma sistemi olmak üzere Ukrayna'ya ait 117 askeri unsuru imha ettiğini açıkladı.