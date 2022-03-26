Rus yetkili: Kritik sektörlerde ithal ikâme oranı yüzde 80 ila 100 arasına çıktı

Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitri Çernışenko bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın tüm kritik sektörlerinde ithal ikâme seviyesinin yüzde 80-100'e ulaştığını, sanayi ve diğer önemli sektörler için bir tehlike olmadığını söyledi.

TASS'ın aktardığına göre yetkili, "Bütün kritik alanlarda ithal ikâme seviyemiz yüzde 80 ila yüzde 100 seviyesine kadar yükseldi. Yani devlet için bir tehlike yok, en azından imalat sanayi ve çeşitli alanlar için. Tabii ki teknoloji devlerinin seviyesindeki hizmetlerde istenilen seviyeye ulaşmıyor. Şimdi, hızla gelişmemiz ve dünyanın en büyük oyuncularının rekabetçi meslektaşları haline getirmemiz gereken an" dedi.

Çernışenko, devletin ticareti artırmak ve yeni işler yaratmak için "mümkün olan her şeyi yaptığını" öne sürdü.