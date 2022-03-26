İngiltere'nin talebi üzerine Savunma Bakanı'nı işleten şakacıların YouTube kanalı kapatıldı

Telefonla ünlü isimleri ve devlet başkanlarını işletmeleriyle tanınan "Vovan ve Lexus"un YouTube hesabı kapatıldı.

En son İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i işleten Rus şakacılar kanallarının Cumartesi günü YouTube tarafından kapatıldığını gördü.

Vladimir Kuznetsov (Vovan) ve Aleksey Stolyarov (Lexus) YouTube'un kendilerine gerekçe olarak "topluluk yönergelerinin ihlal edilmesini" sunduğunu belirtti. Ancak hangi yönergenin "ihlal edildiği" belirtilmedi.

Vovan, İzvestia'ya verdiği demeçte, "Maalesef her şey silindi" derken yasağın İngiltere'deki Rus karşıtı sansürün bir başka örneği olduğunu iddia etti.

Bakan tüm videoların silinmesini istemişti

Bu haftanın başlarında, İngiliz Savunma Bakanlığı YouTube'dan Wallace'ın Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'ı taklit ederek arayan şakacıların tüm videolarını kaldırmasını talep etti.

Telefon şakası İngiltere'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturmuş...

Bakanlık, telefon şakasının arkdasında “Rus devletinin” olduğunu iddia etti ve İngiltere'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Şaka kurbanı İngiliz Savunma Bakanı ayrıca videoda sözlerinin, hiç söylemediği bir şeyi söyledimiş göstermek için "değiştirilip düzenlendiğini" söyledi.

Vovan ve Lexus, daha önce de Kremlin veya Rus devletinin diğer şubelerine çalışmakla suçlanırken ikili bu iddiaları her zaman reddetti.

Şakacılar tarafından yayınlanan telefon şakası videosunda, işletildiğini anlamayan Wallace'a Londra'nın Kiev'in askeri nükleer programını yeniden başlatmasına yardım etmeye istekli olup olmayacağı sorulmuştu. Bakansa “Rusya bundan gerçekten nefret edecek” diye yanıtlamış ve "Yaptığınız seçimlerde Ukrayna'yı arkadaşımız olarak destekleyeceğiz.” demişti.

Bakan ayrıca şakacılarla 'devlet sırrı' paylaşarak İngiliz ordusunun tanksavar füzelerinin Ukrayna'ya dönük tedarik nedeniyle tükenmekte olduğunu da söylemişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel de Vovan ve Lexus tarafından işletilmişti. Patel ikiliye Rusya'da iktidardakilerin "barbarlar" olduğunu söylemiş ve İçişleri Bakanlığı'nın İngiltere'deki Rusya vatandaşları üzerindeki casusluğunu artıracağını ifade etmişti.

Erdoğan, Macron ve Elton John'u da aramışlardı

Vovan ve Lexus yıllardır YouTube'da varlık gösteriyordu. Bu süre zarfında ikili, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İngiltere Prensi Harry ve Elton John da dahil olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve ünlüye telefon şakası yapmıştı.