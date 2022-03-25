İngiltere Savunma Bakanı'nı 'Ukrayna Başbakanıyım' diyerek işlettiler: Skandal sözler...

İngiltere Savunma Bakanı Wallece, kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan birisi tarafından işletildi.

'Yeni silahları keşfetmenize yardımcı olabiliriz'

"Sizin NATO'ya girmenizi istedik" diyen Wallece, kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesi önerisine, "Yeni silahları keşfetmenize yardımcı olabiliriz" yanıtı verdiği görüldü.

'Daha yeni 4 bin tane yolladık. Bizim kendi stoğumuz bitiyor'

Wallece, kendisini işleten kişiye İngiltere'nin Stingerlardan daha iyi hava savunma füzeleri yollayacağını söylerken, tanksavar talebine ise "Daha yeni 4 bin tane yolladık. Bizim kendi stoğumuz bitiyor" yanıtını veriyor.

İngiltere'den 'montaj' iddiası

Gazeteci Ali Örnek, sosyal medya üzerinden videoya ilişkin şu paylaşımlarda bulundu:

"Şakacı Rusya'nın Ukrayna'dan silahsızlanma istediğini anımsatıyor ve İngiltere'nin gizliden silahlanmalarına yardım edip edemeyeceğini soruyor, silahları Polonya'da depolayabileceklerini söylüyor. Video 'İngiltere'de ulusal güvenlik krizi çıkarabilir' diye yanıtını kesmiş.

İngiltere Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaparak videoyu amiyane tabirle "montaj" olarak nitelendiriyor ve Youtube'dan videonun kaldırılmasını talep ediyor.

İngiliz Savunma Bakanlığı'nın açıklamasındaki çarpıcı nokta ise içeriği tamamen yalanlamıyorlar. Örneğin en hayati kısmını, bu da şakacıların Ukrayna adına "Nükleer silah edinme" talebine İngiltere Savunma Bakanı'nın "Yeni silahları keşfetmenize yardımcı olabiliriz" cevabı...

Onun yerine İngiliz Thales'in ürettiği NLAW antitank silahının kötü lanse edilmesine kafayı takmışlar. Zira videoda sahte Ukrayna Başbakanı "Nlaw'lar başarısız oldu" diyor. İngiliz bakan ise hatanın Ukrayna Genelkurmay'ından kaynaklı olduğunu söylüyor."

İngiltere Savunma Bakanı Wallece, kendisini Ukrayna başbakanı olarak tanıtan birisi yarafından feci işletilmiş. Bakan:

-"Sizin NATO'ya girmenizi istedik" Şakacını Ukrayna'nın nükleer silah edinmesi önerisine "Yeni silahları keşfetmenize yardımcı olabiliriz" yanıtını veriyor. + https://t.co/7655eKHs4k — ali ornek (@ornekali) March 24, 2022

Geçen hafta açıklama yapmıştı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım" ifadesini kullanmıştı.