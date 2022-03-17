Ukrayna'daki savaşın 22. günü

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat 22. gününe girdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili "savaş suçlusu" sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünyanın her tarafında yüz binlerce insanı öldüren bir devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Mariupol'da bine yakın sivilin olduğu belirtilen tiyatroya saldırı düzenlendi. Belediye yetkilileri Rusya'nın binayı bombaladığını, Rusya ise Azov Taburu'nun binayı havaya uçurduğunu iddia etti.

Savaşın 22. gününde öne çıkan gelişmeler gün boyu haberimizde...

Güncelleniyor: 22.19

Donetsk yetkilileri, askeri eğitmenlik yapan ABD'li üç paralı askerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncelleniyor: 22.00

BM Genel Sekreter Yardımcısı, Donetsk'in Toçka-U füzesiyle bombalanmasıyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Güncelleniyor: 20.53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, savaş bağlamında yaşanan zorunlu göçün idaresi ve bu sürecin çeşitli sektörlerdeki yansımalarına yönelik tedbirler noktasında iş birliği ve eşgüdümü artırma hususunda mutabık kaldı."

Güncelleniyor: 20.25

soL TV | 3 Milyon'dan Fazla Kişi Ukrayna'yı Terk Etti

Güncelleniyor: 18.43

Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya da bir buçuk hafta gibi bir süre alabileceğini’ söyledi.

Güncelleniyor: 17.30

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Erdoğan'ın, görüşmede kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde "uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını" ifade ettiği aktarıldı.

Güncelleniyor: 17.06

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko "Eminim çok yakında bu çatışma bir barış anlaşmasıyla sona erecek. Rusya, Ukrayna'ya çok kabul edilebilir bir anlaşma taslağı sunuyor. Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya varması hâlâ mümkün. Zelenskiy kabul etmezse, inanın bana, kısa bir süre sonra bir kapitülasyon anlaşması imzalamak zorunda kalacak" diye konuştu.

Güncelleniyor: 16.52

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarını kabul edilemez ve affedilemez bulduklarını kaydetti. Putin’in söz konusu suçlamaya neden yanıt vermediğine yönelik bir soru üzerine Peskov, "Başkanımız son derece bilge, ileri görüşlü ve kültürlü bir uluslararası şahsiyettir" dedi.

'Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelme olasılığı var'

Güncelleniyor: 16.44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüşmesinin ardından ateşkes süreci hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu, Ukrayna’nın, Türkiye’yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya’nın buna itirazı bulunmadığını açıkladı. Çavuşoğlu, Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelme olasılığının bulunduğunu duyurdu.

Güncelleniyor: 16.20

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov, askerlerinin Mariupol kentini Banderacılardan en yakın zamanda tamamen temizleyeceğini söyledi.

Güncelleniyor: 15.42

Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'un Ukrayna'daki tesislerde biyolojik silah bileşenleri ürettiğine inandıklarını ifade etti.

Güncelleniyor: 15.20

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mariupol kentinden 33 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Güncelleniyor: 15.00

Biden'ın 18 Mart'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşeceği açıklandı.

'Rusya'nın şartları Ukraynalı müzakerecilere iletildi'

Güncelleniyor: 14.35

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile krize ilişkin yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Rusya tarafının şartları, son derece anlaşılırlar, son derece iyi bir biçimde yazıya dökülmüş durumdalar ve tamamıyla da Ukraynalı müzakerecilere iletildiler" dedi.

Güncelleniyor: 14.35

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da vurulan Bayraktar TB2'nin görüntülerini paylaştı.

Güncelleniyor: 14.00

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Polonya'ya Sky Sabre füze savunma sistemi ve 100 asker konuşlandırılacağını açıkladı.

Güncelleniyor: 13.54

Polonya Başbakanı Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda kırmızısı çizgisi olmadığını dile getirerek, "Ruslara vize verilmesin" dedi.

Güncelleniyor: 13.40

Almanya Başbakanı Scholz, "NATO, Ukrayna'da yaşananlara askeri anlamda müdahale etme niyetinde değil" dedi.

'ABD ve İngiltere'nin savaş suçlarını yayınlayacağız'

Güncelleniyor: 13.00

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin video konferans yöntemiyle devam ettiğini belirtti. "Rusya'nın talepleri son derece basit ve anlaşılır, bunlar özel askeri harekatın amaç ve hedeflerine dayanıyor. Kiev'in Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Naziden arındırılması sorunu için barışçıl çözüm bulunmasının, bağımsız Ukrayna halkının ve tüm Avrupa yararına tarafsız bir devlete dönüşmesinin kaçınılmaz olduğunu idrak edeceğini umuyoruz" diyen Zaharova, Kievli temsilciler bunu ne kadar çabuk anlarsa, özel askeri harekat o kadar çabuk biter" dedi.

Sözcü, Mariupol'deki tiyatro binası saldırısı hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaların "yalan" diye nitelendirirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ABD ve İngiltere'nin savaş suçlarıyla ilgili tarihsel bulgularının yer aldığı yeni bir bölümü yayına açacaklarını duyurdu.

'Montrö bütün taraflar için faydalı'

Güncelleniyor: 12.10

NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Milli Savunma Bakanı, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "Montrö bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok. Bu anlaşmanın ilgili taraflarca takibinin, buna uyum sağlanmasının barışa, istikrara giden yolda önemli bir adım olduğunu, önemli destek sağlayacağını tekrar tekrar dile getirdik, dile getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Güncelleniyor: 11.20

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Pekin'in Rusya'yı kınamamasının Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki konumuyla çeliştiği yönündeki yorumlarını kesinlikle reddettiği belirtildi.

Güncelleniyor: 10.50

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İngiltere ve başka Avrupa ülkelerine biyolojik materyal taşındığına dair yeni belgeler sunacağını duyurdu.

Güncelleniyor: 10.30

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rivne bölgesinde Toçka-U sistemleri için olan füzelerin bulunduğu mühimmat deposunun vurulduğunu açıkladı.

Güncelleniyor: 10.05

Ukrayna'dan önümüzdeki hafta daha büyük bir göç dalgası bekllediklerini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacı akınına karşı gelecek hafta ülkesinin Romanya ve Ukrayna sınırılarına sınır muhafızı yerleştirileceğini söyledi.

Güncelleniyor: 09.35

İngiltere’den Ukrayna'ya ‘Starstreak’ uçaksavar füze sistemleri yollanacak.

'Üçüncü dünya savaşına karışmakla ilgilenmiyoruz'

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve NATO’nun Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturmayacağını belirtti. Psaki, basın toplantısında, “(ABD Başkanı Joe) Biden, ulusal güvenlik çıkarlarımız temelinde bir karar aldı. Daha önce de söylediğimiz gibi, uçuşa yasak bölge bizden ve NATO’dan Rus uçakları vurmayı talep edecek. Üçüncü dünya savaşına karışmakla ilgilenmiyoruz” ifadesini kullandı.

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, uçuşa yasak bölge oluşturma veya yeni savaş uçaklarını sağlama taleplerini anlayışla karşıladıklarını dile getiren Sözcü, “Ukrayna’ya savaş uçağı teslimi yanlışlıkla eskalasyon olarak algılanabilir” dedi.

Zelenskiy’den müzakere açıklaması

İki ülke arasında yapılan müzakerelerden geçici ateşkes kararları çıksa da henüz kalıcı bir çözüm kararı alınmadı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yeni açıklamada, olası bir müzakere için "kesin" önceliklerini açıkladı.

Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması" dedi.