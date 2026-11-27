İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçi hayatını kaybetmiş, onlarca işçi de yaralanmıştı. Katliamın hemen ardından yayın yasağı getirilirken, 25 Kasım’da basına yansıyan resmi bilirkişi raporunda şirket yönetiminin kazanın meydana gelmesinde ana etken olduğu belirtilmişti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), HABAŞ’ta yaşanan işçi katliamına ilişkin partili uzmanların hazırladığı teknik gözlem ve değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Partili uzmanların, HABAŞ çalışanları ve yaşamını yitiren işçilerin yakınlarının deneyimleri ile uzman görüşlerinden yararlanarak hazırladığı raporda, facianın münferit bir kaza değil, piyasacı ve kuralsız düzenin sonucu olduğu vurgulandı.

Raporda iş güvenliği uzmanlarının aylarca yaptığı uyarıların karşılıksız bırakılması, periyodik kontrollerin patronların insafına terk edilmesi ve bakanlığın büyük sanayi tesislerindeki denetimsizliği öne çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılında metal işkolunda iş kazaları ve meslek hastalıkları kaynaklı tek bir denetim dahi yapmadığına dikkat çekilen raporda, kritik sanayi kollarında derhal devletleştirme ve merkezi planlama çağrısı yapıldı.

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‘Emeği ile geçinen insanlara düşman karanlık bir düzen’

TKP’nin raporunda, 9 Kasım’daki katliamın HABAŞ’ta yıllardır süren iş cinayetlerini, çalışma koşullarını ve holdingin AKP iktidarı dönemindeki büyümesini yeniden gündeme getirdiği belirtildi. Basın Kanunu gerekçe gösterilerek getirilen yayın yasağına karşı çıkılan raporda, "Soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesinin biricik yolunun gerçeklerin ve delillerin karartılmamasından geçtiğine inanıyoruz" denildi.

Demir çelik sektörünün Türkiye’de hem ekonomik hem de sınai üretim açısından kritik bir konumda bulunduğuna işaret eden TKP, büyük sanayi işletmelerinde derhal devletleştirme ve merkezi planlama doğrultusunda üretim yapılması gerektiğini vurguladı. Katliamın tekil bir işletmeyle sınırlı olmayan bir suç olduğuna dikkat çekilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Ortada HABAŞ ile ya da 9 Kasım 2026 Pazartesi günü ile başlayıp bitmeyen, Türkiye’de emeği ile geçinen insanlara düşman karanlık bir tablo ve düzen vardır."

Uyarılar defalarca kayda geçirildi, önlem alınmadı

Raporda bilirkişi tespitlerine dayanılarak patlamanın oluş şekline de yer verildi.

Buna göre facia, 3. ark ocağının yedek çanağının 120 ton kapasiteli 3. şarj vinciyle taşınması sırasında sabit vinç yolu kirişinin kolon bağlantılarından ayrılarak düşmesiyle başladı. Çökmenin yarattığı ağır mekanik darbe alt kottaki oksijen ve doğalgaz hatlarını parçaladı, kopan yüksek akım kablolarından çıkan elektrik arkı ise büyük patlamaya yol açtı. Raporda İzmirgaz’a da seslenilerek, tesisin doğalgaz hatlarına ilişkin projelerin ve saha kontrollerinin kurallara uygun yapılıp yapılmadığı soruldu.

Bakım ve kontrol yetersizliği, otomasyon ve sensör sorunları ile standartlara uygun olmayan tahliye koridorlarının katliamda belirleyici olduğu ifade edilen raporda, fabrikada 37 iş güvenliği uzmanının çalıştığı hatırlatıldı. Bilirkişi raporuna yansıyan kayıtlara göre iş güvenliği uzmanı Selim Köse, 25 Nisan 2025, 25 Aralık 2025, 25 Şubat 2026 ve 9 Haziran 2026 tarihlerinde vinç ve çelik konstrüksiyonların periyodik bakımları ile tahribatsız muayenelerinin yapılması yönünde defalarca uyarıda bulundu ancak bu uyarıların gereği yerine getirilmedi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İSG ve periyodik kontroller patronların insafında

Risk analizi, acil eylem planı ve iş izni prosedürlerinin kâğıt üzerinde kaldığına işaret edilen raporda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ağır sanayi tesislerinde yetersiz kaldığı belirtildi. Raporda, "Milyonlarca işçinin çalışmakta olduğu işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hem yasal olarak hem de pratikte devlet kurumları tarafından taşeronlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

HABAŞ gibi büyük işletmelerin vinç ve taşıyıcı sistemlerin periyodik kontrollerini genellikle kendi bünyelerinde çalışan EKİPNET kayıtlı personele yaptırdığı, raporların da yine işletme yönetimine sunulduğu aktarıldı. İncelemenin yapıldığı koşulların devlet tarafından denetlenmediğine dikkat çekilen raporda, "Bu da milyonlarca işçinin hayatının ve sağlığının patronların insafına bırakılması sonucunu doğurmaktadır. HABAŞ işçi katliamı bunun acı örneklerinden biri olmuştur." denildi.

TKP, bu tür ağır sanayi tesislerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi bünyesinden doğrudan etkin ve yetkin iş güvenliği uzmanları ataması gerektiğini kaydetti.

Metal iş kolunda iş kazası sonrası denetim sayısı: Sıfır

Patlamadan önceki son bir ay içinde HABAŞ’ta iki işçinin daha iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesine rağmen bakanlığın işletmede denetim yapıp yapmadığına dair sorunun hala yanıtsız kaldığı vurgulandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katliam akşamı HABAŞ’ın daha önce birçok kez denetlendiği ve "çok ciddi" sıkıntılar yaşanmadığı yönündeki açıklamasının kamuoyunda güvensizlik yarattığı belirtildi.

Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2025 verilerinin incelendiği raporda çarpıcı bir tablo ortaya konuldu. 2025’te yapılan 8 bin 906 İSG denetiminin yalnızca 4’ü iş kazaları sonrasında gerçekleştirildi. Aynı yıl resmi kayıtlara göre iş cinayetlerinde 1931 işçi, metal iş kolunda ise 73 işçi hayatını kaybetti. Raporda bu tabloya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2025 senesinde Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından yapılan 8.906 İSG kapsamındaki denetimlerin hiçbirinde metal iş kolunda iş kazası ve meslek hastalığı kaynaklı inceleme – denetim yapılmamıştır."

Büyük işletmelerde devlet denetiminin yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekilen raporda, metal iş kolunda 1001 ve üzeri işçinin çalıştığı tesislerin toplam programlı denetimler içindeki payının 2024’te yüzde 0,6 (10 işyeri), 2025’te ise yüzde 0,36 (9 işyeri) olduğu aktarıldı.

Oysa 2025 SGK İstatistik Yıllıkları’na göre iş cinayetlerinin yüzde 12’si 500 ve üzeri, yüzde 6’sı (116 işçi) ise 1000 ve üzeri çalışanın bulunduğu büyük işletmelerde yaşandı.

Para cezaları artıyor ama caydırıcılığı yok

Raporun son bölümünde, denetimler sonucunda kesilen idari para cezalarının iş cinayetlerini önlemede hiçbir etkisinin olmadığı vurgulandı.

2025 yılında 6331 sayılı kanun kapsamındaki ihlaller nedeniyle 3 bin 863 işletmeye toplam 901 milyon 929 bin 843 TL idari para cezası kesildiği, bu tutarların itiraz ve taksitlendirme süreçlerinin ardından genel bütçeye gelir olarak kaydedildiği belirtildi.

Mevcut yaptırım düzeninin iflas ettiğine işaret edilen raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

"Her sene iş kazalarında ölen işçi sayısı artarken, iş kazaları kaynaklı denetimler neredeyse hiç yapılmazken, büyük sanayi kuruluşlarına dönük denetim oranları düşerken kesilen idari para cezaları artmaktadır. Bu da ortadaki denetim ve yaptırım sisteminin hiçbir durumda işlemediğini ve caydırıcı hiçbir etkisi olmadığını göstermektedir."

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

HABAŞ Demir Çelik İşletmesi’nde 9 Kasım 2026 tarihinde yaşanan işçi katliamı hakkında HABAŞ çalışanlarının, kaybettiğimiz işçilerin yakınlarının ve uzmanların değerlendirmeleri ışığında hazırladığımız kapsamlı raporu kamuoyuyla paylaşıyoruz. https://t.co/OmzEAJrwpQ https://t.co/8FRrUuTD3V — TKP (@tkpninsesi) November 27, 2026

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