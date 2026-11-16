Kapitalizmin kara tanıtım filmi: HABAŞ

"Mesele üç beş şirket meselesi değil."

Türkiye kapitalizmi çürümeyi besliyor, çürüme de sistemi. On yıllardır ölümlü iş kazalarının, iş cinayetlerinin yaşandığı bir fabrikadan çıka çıka dolar milyarderi bir patron çıktı.

HABAŞ’a iyi bakmak lazım ve HABAŞ’ı aklayan sermayeseverlere, suçları cezasız bırakan mahkemelere, işçiye değil patrona çalışan sendikaya…

İşte size 32 kısım tekmili birden HABAŞ gerçeği.

Kapitalizmin kara tanıtım filmi.

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