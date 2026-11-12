HABAŞ'ta katledilen işçilerin aileleri anlattı: 'Tazminatı azaltmak için sigorta kaydıyla oynadılar'

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi.

Aradan üç gün geçmesine rağmen işçi Barış Güney'in cesedine hâlâ ulaşılamadı.

'Tazminatı az ödemek için sigorta kaydıyla oynadılar'

Hayatını kaybeden işçilerden Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, HABAŞ'ta patronun, çalışanların tazminatını vermemek için SGK kaydıyla oynadığını anlattı.

Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1,5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversite okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi merhametli duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum köye dönüp orda bir ev yapmak istiyordu. Türkiye'yi gezmek istiyordu. Kısmet olmadı."

Güner Gökçe

'İşten ayrılacaktı, dilekçesini hazırlamıştı'

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA eşleştirme çalışmaları tamamlandı, ama 30 yaşındaki işçi Barış Güney'e ait herhangi bir DNA örneğine rastlanmadı. Güney'in enkaz altında olduğu değerlendiriliyor, arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Baba Bekir Güney, oğlunun fabrikada sık çıkan iş kazalarından ve şeflerle, müdürlerle yaşadığı sorunlardan dolayı işi bırakmayı düşündüğünü aktardı.

Oğlumun cenazesi henüz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor ama akıbetini bilmiyoruz. Fabrikadan içeriye almıyorlar. Oğlum bekardı, 4 senedir burada çalışıyordu. İş kazaları çok oluyordu. Şefleri, müdürleriyle sorunları vardı. İşten ayrılmayı düşünüyordu hatta dilekçesini bile hazırlamıştı. 10 gün izin kullandı. Önümüzdeki günlerde dilekçeyi vereceğim diyordu. Oğlum dilekçesini veremeden canından oldu. Çok üzgünüz. "

Barış Güney

Patron tutuklanmadı

9 Kasım'daki patlama, HABAŞ'ta son üç haftada yaşanan üçüncü iş cinayeti oldu. 5 Kasım'da taşeron işçi 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, şişirdiği iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. HABAŞ'ın kendi raporlarına göre, işyerindeki kazalar 2024'te 147 iken 2025'te 229'a çıkmıştı. Fabrikada ve bağlı tesislerde son yıllarda en az 27 işçi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından fabrika müdürü, işveren vekilleri, idari müdür, çelikhane müdürü, birim şefleri ve mühendislerin de aralarında olduğu yalnızca 11 kişi gözaltına alındı. 9'u tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, patron Mehmet Rüştü Başaran hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

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