İşçi katili HABAŞ patronu yalısında, komünistler kapısında: 'İktidardan da patronlardan da hesap soracağız'

19 işçinin katili HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran'dan hesap soran Türkiye Komünist Partisi, Başaran'ın kapısına dayandı.

Sarıyer Yeniköy sahilinden Köybaşı Caddesi boyunca yürüyen TKP İstanbul İl Örgütü, HABAŞ patronu Başaran'ın yalısının önünde toplandı.

Ev hapsi verilerek korunan patronun kapısı önünde onlarca polis bekletildi. Yalının güvenlik birimi olduğu düşünülen kısımdaki balkonunda bulunan bazı kişiler eylemi kayıt altına aldı. Yalının kapı numarasınınsa bantla kapatılmaya çalışıldığı görüldü.

"İşte burası katilin yalısı", "Patronların ensesindeyiz!", "Boyun eğme, katillerden hesap sor!", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak!", "Fabrikada cinayet, yalıda sefahat" sloganları eşliğinde Başaran'ın yalısı önüne gelen partililer adına TKP Merkez Komite Üyesi Selahattin Kural konuştu.

9 Kasım'da İzmir Aliağa'da gerçekleşen patlamayı katliam olarak nitelendiren Kural, "Bu bir işçi katliamıydı. Ve biz bu işçi katliamının sorumlusu katilin kapısının önüne dayandık" dedi.

HABAŞ’ın işçi düşmanı sicilini unutmuyoruz, unutturmayacağız. Gerçekleri takip etmek için soL’a abone ol.

'Halka hesap verecekler, yağma yok'

Patronun sık sık yuhalandığı eylemde Kural sözlerine şöyle devam etti:

Mehmet Rüştü Başaran adı bu katilin. Bu katil yıllardır, on yıllardır bu ülkenin ekmeğini, işçisini sömürmüş, zenginliğine zenginlik katmış, bu yalıda sefasını sürüyor. O kadar işçiyi katledeceksin, bir de üstüne ödül gibi, ceza niyetine ev hapsi verilecek ve bu yalıda sefahat yaşayacak. Biz o yüzden kapısına dayandık efendinin, o yüzden kapısına dayandık. Arkadaşlar hesap verecekler, hesap. Halka hesap verecekler. Mahkemeye gidip adaleti, hukuku kendi çıkarları için kullandıkları yerlerden onay alıp evde yatarak olmaz bu iş. Bu meselenin katili o ama asıl bu meselenin sahibi ise bu ülkenin halkıdır, halkı. Halka hesap verecekler. Bu ülkenin işçilerine hesap verecekler. Öyle yağma yok.

HABAŞ patronunun yalısının önündeyiz. Mehmet Rüştü Başaran, işçiler toprağa verilirken milyon dolarlık yalında keyif yapabileceğini mi sandın? İşçi katili bu düzeni yıkacağız. Patronların ensesindeyiz! @istanbul_tkp https://t.co/p6VIV6KwbP — TKP (@tkpninsesi) November 14, 2026

'Nasıl oluştu bu servet? Bu ülkenin emekçilerini yok pahasına çalıştırdılar'

HABAŞ patronunun kabarık sicilini hatırlatan Kural, şunları söyledi:

HABAŞ'a ait işyerlerinde, şirketlerde işçiler katledildi. Bir sürü işçi iş cinayetlerinde öldü. Bir sürü işçi şu anda HABAŞ'a ait şirketlerde hangi koşullarda çalışıyor, gayet iyi biliyoruz. Aşağılama, onur kırıcı davranışlar, işçileri düşük ücretlere uzun saatler çalıştırıp kendi yalısının, kendi fabrikalarının bahçesinin çimlerini biçtiriyor. Bankada çalışan işçiyi başka bir işyerinde çalıştırmaya götürüyor. HABAŞ patronu işte bu kadar katil, işte bu kadar sömürgen. HABAŞ patronunun bu zenginliğinin, bu yalılarının servetinin nedenini gayet iyi biliyoruz o yüzden. Burada değil sadece yalısı. Bir başka yalısı daha var efendinin. Bodrum'da binaları var, çiftlikleri var. Lüks araba sevdası var, lüks. Nasıl oluştu bu servet? Nasıl oluştu? Bu ülkenin emekçilerini yok pahasına çalıştırdılar. Yok pahasına. İş cinayetlerinde işçiler hayatlarını kaybetti. İşçileri evlerinde çoluğu, çocuğu, eşleri beklerken bu beyefendi yurtdışında, kendi yalısında lüks yaşamlarını sürdürdü. İşte bu zenginliğin nedeni bu işçilerin yarattıklarıdır. Biz o yüzden burada hesap soracağız dedik. O yüzden bu ülkenin patronları bu kadar suç işleyip katillik yapacaklar ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Yok öyle yağma. Buna ne izin veririz ne de buna boyun eğeriz biz.

'HABAŞ'a el konulmalı, patronu tutuklanmalı'

HABAŞ patronunun elde ettiği zenginliğin işçilere ait olduğunu vurgulayan Selahattin Kural, "HABAŞ'a el konulmalı, patronu tutuklanmalı bir an önce. HABAŞ devletleştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

25 yılda 35 binin üzerinde işçinin işyerlerinde katledildiğini belirten Kural, "35 bin... Savaşta mıyız deriz, değil mi? Evet arkadaşlar, savaştayız. Patronlar bu ülkenin işçilerine savaş açmışlar. Kendi kârlarını arttırmak için savaş açmışlar. Biz bu savaşta patronların karşısındayız. Bu kadar iş cinayeti yaşanacak, patronlar elini kolunu sallayacaklar. Öyle mi? Nasıl oluyor? Hükümet arkalarında, düzen siyasetçileri arkalarında, Meclis arkalarında, hepsi bu lüks yaşamı sürüyorlar. Bu kadar işçiyi katledecekler ve bu boğaz boyunca süren bütün yalılarda bu patronlar yaşayacaklar. Buna işçi sınıfı, bu ülkenin emekçileri izin vermez" dedi.

"Bu ülkenin işçilerine karşı patronların yanında olan hükümetiyle, her türlü siyasi partisiyle, düzen siyasetçileriyle biz karşılarındayız. Bu ülkenin emekçileri ayağa kalkacak ve patronlardan hesap soracak" diye ekledi.

'Bu iktidardan da bu politikalardan da patronlardan da hesap soracağız'

Kural şöyle devam etti:

Bu ülkenin emekçi çocukları yarın öbür gün belki savaşa girecekler. Arkadaşlar ölen işçilerin hesabı sorulmuyorsa tam da bu yüzden. Diyorlar ki yeni Osmanlıcılık politikası güçlü patronlarla olur. Güçlü ekonomiyle olur. Güçlü siyasi ilişkilerle olur. O yüzden bu iktidar, bu hükümet politikalarıyla HABAŞ patronunun yaptığı katliam, sömürü uyumlu. İşte 35 bin işçinin, HABAŞ'taki katliamın hesabını bu yüzden sormuyorlar. Patronların önünü açıyorlar. Gitsinler kârlarını arttırsınlar, kârlarına kâr katsınlar, yabancı ülkelerin topraklarında emekçileri sömürsünler, savaş çıkarsınlar, kan akıtsınlar... Arkadaşlar bunlar sülük, sülük. Kandan besleniyorlar. Ülkedeki işçilerin kanından besleniyorlar. Yabancı ülkelerde yaşayan emekçilerin kanından besleniyorlar. O yüzden biz bu iktidardan da bu politikalardan da patronlardan da hesap soracağız.

TKP MK Üyesi Selahattin Kural

'Örgütlenmek, kol kola gelip mücadele etmek zorundayız'

Bu ülkenin emekçilerinin ayağa kalkıp patronlardan da bu ülkeyi sömürenlerden de çok uluslu şirketlerin çıkarlarına hizmet edenlerden de emperyalistlerden de Amerika'dan da hesap soracak. Ayağa kalkacağız. Yoksa çok daha fazla katliamlarla karşılaşacağız. Artık bir tek çocuğumuz, bir tek işçi katledilmesin. Bu ülkede patronlardan hesap sormak için ayağa kalkmak, örgütlenmek, kol kola gelip mücadele etmek zorundayız. Patronlar örgütlüyse, arkalarında hükümetler varsa biz de emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler ve bu ülkenin gerçek sahipleri olarak onların karşısında olacağız.Yarattığımız değerlerin tamamına el koyacağız. Devletleştireceğiz, halka vereceğiz.

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