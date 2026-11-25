Habaş Demir Çelik’in Aliağa’daki fabrikasında meydana gelen ve 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, katliamın kendi kusurundan kaynaklanmadığını iddia etti.

Başaran, olayın tamamen operatör hatasından meydana geldiğini ileri sürerken, avukatı da Başaran’ın fabrikayı bizzat yönetmesinin mümkün olmadığını iddia etti.

Evrensel’den Duygu Ayber Gültekin’in haberine göre, Başaran, 79 yaşında olduğunu, 2017 yılında kalp ameliyatı geçirdiğini ve tedavisinin sürdüğünü de ifade etti. Patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda ise olayın vinç operatörünün hareketinden kaynaklanmadığı, vinç yolu kirişinin kolon bağlantılarından ayrılmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 11 Kasım 2026 tarihinde ifade veren Mehmet Rüştü Başaran, Habaş’ın yönetim kurulu başkanı olduğunu, şirketin merkezinin İstanbul’da bulunduğunu ve kendisinin de İstanbul’da çalıştığını belirtti.

‘Aliağa fabrikasına en son üç yıl önce gittim’

İzmir’deki faaliyetlerle ilgili imza ve harcama yetkilerinin belirli müdürlere verildiğini söyleyen Başaran, fabrikadaki işleyişin kendi sorumluluğunda olmadığını savundu. Başaran, yalnızca yeni fabrika veya çelikhane kurulması gibi büyük yatırımlarda Orhan Şaman’a talimat verdiğini, pota, ark ocağı ve vinç gibi ekipman yatırımlarında ise kendisine bilgi verildiğini ancak görüşünün sorulmadığını öne sürdü.

Fabrikanın rutin amortisman ve yenileme çalışmalarında Orhan Şaman’ın yetkili olduğunu belirten Başaran, Aliağa’daki tesise en son üç yıl önce gittiğini söyledi.

‘Tamamen operatör hatasından kaynaklanıyor’

Başaran, ifadesinde şu iddiaları dile getirdi: “Vincin kapağı kaldırmasından sonra yürümesi esnasında çanağı şafta takmasından dolayı denge kaybı olduğu ve 240 tonluk çanağın söz konusu elim kazayı meydana getirmesinde sebep olmuştur. Sallanmadan dolayı vinci bağlı olduğu kolonlarda yırtılma meydana gelmiştir. Bu da tamamen operatör hatasından kaynaklanmaktadır.”

Başaran, 79 yaşında olduğunu, 2017 yılında kalp ameliyatı geçirdiğini ve tedavisinin sürdüğünü de ifade etti.

Şirketin farklı iş kollarında faaliyet gösterdiğini ve cirosunun 4 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Başaran, olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.

‘Kusurumuz olmamasına rağmen ailelere destek sağlıyoruz’

Başaran’ın avukatı da müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, şirkette 7 bin kişinin çalıştığını belirtti. Avukat, Habaş’ın sağlık, milli savunma, yerli otomobil ve haddeleme gibi ağır sanayi alanlarında faaliyet gösterdiğini söyledi. Avukat, “Bu kadar büyük çapta bir organizasyonu müvekkilin fiilen bizzat yönetmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Şirkette iş sağlığı ve güvenliği ile acil eylem planları dahil gerekli planlamaların bulunduğunu iddia eden avukat, “Zaten cenazeleri AFAD değil bizim planlarımız dahilinde kendi personelimiz çıkartmıştır. Sahadaki personel ve yöneticilerimiz de kusurumuz olmamasına rağmen yaralı ve ölenlerin yakınlarına her türlü desteği sağlamaktayız. Ailelerin mağduriyetlerini de gidereceğiz” ifadelerini kullandı.

Ön bilirkişi raporu: Olay vinç operatörünün hareketinden kaynaklanmıyor

Patlamaya ilişkin bilirkişi ön raporunda, olayın vinç operatörünün hareketinden kaynaklanmadığı, vinç yolu kirişinin kolon bağlantılarından ayrılmasının patlamaya yol açtığı belirtildi. Raporda, iş güvenliği uzmanı Selim Köse’nin vinç ve çelik konstrüksiyonların bakımı, periyodik kontrolleri ve gerekli muayeneleri konusunda dört kez uyarıda bulunduğu kaydedildi. Köse de ifadesinde, kazanın önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin defalarca yapıldığını söyledi.

Bilirkişi raporunda İş Güvenliği Uzmanı Köse'nin imzasının bulunduğu 2 Mart 2025 tarihli Çelikhane Makina Bakım Risk Analizi'nde vinç ve taşınan yükün düşmesi tehlikelerinin, birden fazla kişinin yaşamını yitirebileceği ihtimaliyle birlikte açıkça belirtildiği; Köse'nin imzalı tespit ve öneri kayıtlarında da periyodik bakım ve kontroller, vinçler, çelik konstrüksiyonlar ve gerekli durumlarda tahribatsız muayene konusunda yazılı uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde, tehlikelerin risk analizinde tanımlanması ve yazılı uyarıların yapılmasının patronun ve ilgili teknik yöneticilerin sahada önlem alma ve denetleme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Öte yandan bilirkişi raporunda "Ayrıca kaza sonrasında arama-kurtarma faaliyetlerinin ağırlıklı olarak AFAD ekiplerince yürütülmesi ve olay yeri keşfinde fabrika organizasyonundan sorumlu yöneticilerin ilk yaklaşık dört saat boyunca kurtarma çalışma alanında fiilen bulunmadıklarının tespit edilmesi, işyerinin acil durum komuta, ilk müdahale ve sevkidare organizasyonunun yeterli düzeyde oluşturulamadığını göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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