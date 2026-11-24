İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 19 işçi yaşamını yitirdi. Katliamın ardından fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği alanında sertifika veren İngiltere merkezli denetleme kuruluşu CARES'in faaliyetleri de gündeme geldi.

Evrensel'den Andaç Aydın Arıduru'nun haberine göre CARES, patlamadan yalnızca üç gün önce, 6 Kasım'da HABAŞ tesislerinde denetim gerçekleştirdi. Kuruluşun 2-6 Kasım tarihleri arasında fabrikada takip denetimi yapacağı, HABAŞ'ın şirket içi iletişim gruplarına gönderdiği mesajlarla da duyuruldu.

Denetim öncesinde yöneticilere ve iş sağlığı ve güvenliği birimlerine gönderilen mesajda, denetim süresince çevre ve iş güvenliği kurallarına azami özen gösterilmesi istendi. Denetim programının da ilgili iletişim gruplarından anlık olarak paylaşılacağı belirtildi.

Denetimin sonuçları sır gibi saklanıyor

HABAŞ'a iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında sertifika veren CARES'e, patlamadan önceki son denetimin kapsamı ve sonuçları soruldu. Ancak kuruluş, denetimin hangi üretim süreçlerini kapsadığına, tespit edilen eksikliklere ve sertifikaların geçerlilik durumuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

CARES Dış İletişim Sorumlusu Tony Maguire imzasıyla iletilen yanıtta, kuruluşun odağının inşaat demiri ürün güvenliği olduğu savunuldu. Devam eden adli soruşturma gerekçe gösterilerek denetim sürecine ilişkin ayrıntıların paylaşılmasının "spekülasyon" olacağı ileri sürüldü.

Kuruluş, denetim ve belgelendirme kayıtlarının güvence altına alınması ve izole edilmesi için gerekli adımların atıldığını bildirmekle yetindi.

İhracatın önünü açan güvenlik güvencesi

CARES'in HABAŞ'a verdiği belgeler, yalnızca fabrikadaki üretim süreçlerinin denetlenmesiyle sınırlı kalmadı. Uluslararası pazarda güvenli üretim ve sürdürülebilirlik güvencesi olarak sunulan bu sertifikalar, şirketin ihracat faaliyetlerinde de önemli bir araç oldu.

CARES, HABAŞ'a 4 Kasım 2025'te üç yıl geçerli ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikası verdi. 1704 numaralı belge, 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlama sırasında da geçerliliğini koruyordu.

CARES'in kendi tanıtımında da öne çıkardığı bağımsız ve tarafsız denetim güvencesi, HABAŞ'ın uluslararası pazarlarda kendisini tanıtmasının ve ihracat faaliyetlerini geliştirmesinin dayanaklarından biri haline geldi.

Öte yandan HABAŞ'ın 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunda, firma çalışanlarındaki iş kazalarının yüzde 33,9, taşeron işçilerdeki iş kazalarının ise yüzde 118,4 arttığı görülüyor. Aynı dönemde iş sağlığı ve güvenliği eğitim saatleri yüzde 86,8 azaldı.

Bu tabloya rağmen CARES, HABAŞ'a yönelik belgelendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürdü. 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından ise son denetimde hangi risklerin incelendiği ve hangi bulgulara ulaşıldığı kamuoyuna açıklanmadı.

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