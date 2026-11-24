HABAŞ’ta yaşanan olayın ardından fabrikamızdaki kolonların güçlendirilmesi için hareke geçildi, uzun süredir tehlikeli deniliyordu…

Bu sözler İzmir’deki HABAŞ fabrikasından kilometrelerce uzaktaki bir fabrikada çalışan bir emekçinin sözleri.

Kolonlarda, vinçlerde yaşadıkları sorunların ilgili sorumlular tarafından yetkililere daha önce defalarca iletildiğini ancak hiçbir ilerleme olmadığını anlatıyor, ta ki 19 işçi ölene kadar.

“Yani HABAŞ’ta yaşananlar bizim de başımıza gelebilirdi” diyor emekçiler, aynı şekilde, hemen hemen aynı ihmallerin bir sonucu olarak.

Üzgün bir şekilde, “19 işçi öldüğü için bizim canımızı dikkate aldılar” diyor.

Aslında tam olarak öyle de değil.

HABAŞ’ta daha kaç işçinin öldüğü dahi belli olmadan fabrika patronu sigorta şirketleriyle temasa geçmiş, üretimin yeniden başlaması için gerekli olan adımları atmaya başlamıştı.

Derdi ölen işçiler değildi, parasıydı. Para akışının işçi cenazeleri dolayısıyla durmasını kabul edemiyordu HABAŞ patronu.

Belli ki adı geçen fabrikada da patronun benzer bir kaygısı var, derdi işçilerin canı değil, kendi cebi.

Denetimsiz denetimler

Devam edelim ve bir başka çelik fabrikasına uzanalım.

Bu kez sorumuz HABAŞ’taki katliam sonrası sık sık gündeme gelen “denetimlere” ilişkin oluyor.

Ben denetim sırasında çalıştığımızı hiç hatırlamıyorum. Üretim durur, her şey temizlenip toparlanır, denetim öyle olur. Yıllardır bu sektörde çalışıyorum, daha bir kez bile habersiz denetim yapıldığını hatırlamıyorum. Önce haber verilir, sonra gelinir ve açıkların üstü kapatılarak denetim işi sonlandırılır.

AKP iktidarının kamusal denetimi nasıl sakatladığını, müfettiş sayısını nasıl azalttığını, bu isimler üzerinde de nasıl bir sopa gezdirdiği artık herkesin malumu.

Peki, neden?

Bazen veriler çok fazla şey anlatır:

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 29,8 milyon tona yükseldi. ...İhracat, ocak-eylül döneminde 2025'in aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 1,9 yükselişle 11,6 milyon tona, değer bazında da yüzde 2,6 artışla 7,9 milyar dolara çıktı.

Patronların canı sıkılmasın diye denetim dahi yapılmayan, vinçlerin, kolonların 19 işçi öldükten sonra ancak onarıldığı bir düzen hüküm sürüyor ülkemizde, yukarıda geçen milyar dolar zenginlerin cebine girsin diye.

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