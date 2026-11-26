Habaş'ta 19 işçinin yaşamını yitirdiği katliamın ardından İstanbul’daki yalısında “ev hapsi”ne alınan patron Mehmet Rüştü Başaran sorumluluğu üstüne almamış, vinç operatörünü suçlamıştı.

Ön bilirkişi raporu, olayın operatörün hareketinden kaynaklanmadığını, vinç yolu kirişinin kolon bağlantılarından ayrılmasının patlamaya yol açtığını saptadı.

Evrensel'in haberine göre, bilirkişi raporunda katliamın nedeni şöyle açıklandı:

“3. ark ocağının yedek çanağının 3. şarj vinci ile taşınması sırasında, vincin üzerinde hareket ettiği rayları taşıyan sabit vinç yolu kirişinin kolonlarla olan bağlantılarından ayrılarak yere düşmesi sonucunda, alt kotta bulunan oksijen gaz valf standı, brülör odası ve bu bölgeden geçen gaz boru hatlarının ağır mekanik darbelere maruz kalması, gaz tesisatında meydana gelen hasarları takiben şiddetli patlama ve yangının oluşması.”

‘Olay vinç operatörünün hareketine bağlanamaz’

Raporda katliamın sorumluluğunun vinç operatörüne yüklenemeyeceğinin altı çizildi.

“Çanak taşıma faaliyeti sırasında kiriş-kolon birleşiminde taşıma ve tutma işlevinin kaybedilmesiyle sabit vinç yolu kirişi kolon bağlantılarından ayrılmış; bunu 3. şarj vincinin ve taşınan yedek çanağın düşmesi izlemiştir. Bu mekanizma, olayın yalnızca vinç operatörünün hareketi veya vincin kendi mekanik aksamıyla açıklanamayacağını, sabit taşıyıcı sistemin tasarım, imalat, montaj, bakım ve kontrol güvenliğinin esas alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.”

İSG uzmanı defalarca uyarmış

Bilirkişi raporunda iş güvenliği uzmanı Selim Köse’nin 25 Nisan 2025, 25 Aralık 2025, 25 Şubat 2026 ve 9 Haziran 2026 tarihli imzalı tespit ve öneri kayıtlarında periyodik bakım ve kontroller, vinçler, çelik konstrüksiyonlar ve gerekli durumlarda tahribatsız muayene konusunda yazılı uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Selim Köse ifadesinde olayı şöyle anlattı:

“Vinç kirişinin düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir. Kirişin düşmesine neden olacak olay ise birleşim cıvataları kullanıma yönelik deforme olmuş ve kopmuştur ya da kiriş kolon bağlantısı kaynak üzerinden yapıldıysa kaynak da kopmuş olabilir. Bu tarz kazalar yaşanmaması için gerekli mecralara gerekli bilgilendirmeler defalarca yapılmıştır.”

Bilirkişi değerlendirmesinde, tehlikelerin risk analizinde tanımlanması ve yazılı uyarıların yapılmasının işverenin ve ilgili teknik yöneticilerin sahada önlem alma ve denetleme sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

Bilirkişi heyeti: Şirket ve fabrika yönetimi ana etken

Bilirkişi raporunda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Aliağa Şube Müdürü Aytekin Ayber, Fabrika Müdürü Orhan Şaman, İdari Müdür Namık Erol ve Kalite ve Planlama Müdürü Haşim Ayten kazanın meydana gelmesinde ana etken olarak değerlendirildi.

Raporda, vinç yolu kirişinin ilk kurulumundan itibaren hatalı bağlantı düzenine sahip olduğu, bu yapısal yetersizliğin giderilmediği belirtildi.

Vinç ve taşınan yükün düşmesi tehlikesinin 2 Mart 2025 tarihli risk analizinde 600 risk puanıyla ve birden fazla ölüm ihtimaliyle önceden tanımlandığına dikkat çekildi. Buna rağmen taşıyıcı sistemin güvenliğinin sağlanmadığı, periyodik kontrolün geciktirildiği ve çalışanların tehlikeli alandan uzaklaştırılmadığı kaydedildi.

Bilirkişi heyeti, düşen vinç ve yedek çanağın oksijen ve gaz tesisatına zarar vermesiyle patlama ve yangının etkisinin ağırlaştığını, gaz hatlarının mekanik darbelere karşı korunmadığını da belirtti.

Ayrıca kaza sonrası kurtarma çalışmalarında fabrika yöneticilerinin ilk dört saat boyunca sahada bulunmamasını acil durum organizasyonundaki eksiklik olarak değerlendirdi.

Tüm bu nedenlerle beş yöneticinin kazanın meydana gelmesinde ve sonuçlarının ağırlaşmasında ana etken olduğu sonucuna varıldı.

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