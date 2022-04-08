'Otopark değil, yeşil alan istiyoruz!'

İstanbul Kadıköy’de Kuşdili Çayırı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Kurbağalıdere için tasarladığı Yaşam Vadisi projesi kapsamındaki dönüşüm planı tartışılırken, buradaki eski şantiye alanının bir bölümüne daha otopark yapılmaya başlanması Kadıköy’de tepkilere neden oldu. Kuşdili Platformu’ndan Gülsün Gökalp, Kadıköy’ün daha fazla otoparka ihtiyacı olmadığını vurgularken, Kuşdili Çayırı’nın savunulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Gökalp soL Haber’e yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

"İBB’nin planını gördük; Kuşdili Platformu olarak inceledik. İBB’nin Kuşdili Çayırı’na 'yeşil alan' adı altında devasa bir otopark planı yaptığına alanda bizzat şahit olduk. Planda da görülüyor zaten, Kuşdili Çayırı’nın tam ortasına, yolun geçtiği yere kadar otopark genişliyor. Halbuki İBB yetkilileri bize yüz elli araçlık minik bir otopark yapılacağını söylemişlerdi, bunun gerçeği yansıtmadığını alanda görmüş olduk. Planda çok çok sayıda aracın yer alacağı bir otopark görülüyor.

Ek otopark yapılıyor

Ayrıca bugün mevcut otoparkın yanısıra Kurbağalıdere tarafında da tamamen yeşil alan olması gereken yere de ek bir otopark alanı daha yapıldığını görüyoruz ve 10 gün içinde de faaliyete geçeceği söyleniyor. İş makineleri şu an çalışıyor. Bu iş makineleri durdurulmalı.

Kuşdili Çayırı yeşil alan olmalı. Kadıköy’ün yeşil alana ihtiyacı var. Kadıköy’ün tümünün araç parkı haline getirildiği bir durum söz konusu. Sadece Kuşdili Çayırı’nın etrafında binlerce aracın park ettiği sayısız otopark mevcut.

Söğütlüçeşme garının yerine yapılması planlanan AVM’nin altında da neredeyse yedi kat yerin altına yapılması planlanan bir otopark tehlikesi olduğunu biliyoruz. Kuşdili Çayırı’nın planında ortasında devasa bir otopark varken yeşil alan diye sadece bunun etrafına dikilecek bir dizi ağaç fidanı ve zemin üstüne atılacak bir on santimlik çimenle bizi oyalayacaklarını düşünüyorlar anladığım kadarıyla.

Kuşdili şantiye

Her yer otopark, her yer İSPARK

Bu da yapıldığında, Kuşdili Çayırı’ndan, Söğütlüçeşme’den rıhtıma kadar ve rıhtımdaki geniş dolgu alana kadar her yerin bir çeşit İSPARK olduğunu düşünsenize! Tüm bunlar birleşince, yüz binlerce aracın Kadıköy’de park ettiğini gözünüzün önünde bir canlandırın. Oysa bir tane yeşil alanımız kalmadı.

Yoğurtçu Parkı’ndaki ağaçlar dere kenarındaki yanlış uygulama nedeniyle su deşarj olamadığından çürüme tehlikesiyle karşı karşıya. Umarım orada başlatılan planla ağaçlar bir an önce eski canlılığına kavuşur ve en azından kökleri kurtarılmış olur. Bu tehlike şu an canlı olarak gözümüzün önünde. Ve doğal sit alanı olarak kayıtlarda bulunan Kuşdili Çayırı da acilen ağaçlandırılmalı, şu an çalışan iş makinalarının önüne geçip durdurmaktan başka çaremiz gözükmüyor.”

Kuşdili İSPARK

Ne yapılabilir?

Son günlerde çeşitli temaslarda bulunduklarını ve Kadıköy’de konunun gündeme girmesi için çalıştıklarını anlatan Gökalp, ne yapmayı planladıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kuşdili Çayırı Osmanağa mahallesi sınırları içerisinde, Osmanağa muhtarımız bu konuda çok kararlı gözüküyor. Buranın ranta açılmasına ve otopark inşaatına karşı bir tutum içinde olması son derece sevindirici. Kuşdili Platformu aktif hale geldi. Savunmalar, dayanışmalar, platformlar ve tüm gönüllü çevre yapılanmaları, çevre aktivistleri bu defa Kuşdili Çayırı’nı savunmak durumundayız. Zaten haber sahibi oldular, onların da bilgileri oldu, süreci takip ediyorlar.

Ama daha hızlı hareket etmeliyiz. Çünkü Kuşdili Çayırı’nın ortasına yapılan yeni ilave otopark alanı 10 gün içinde oraya yerleşecek. Tam tersine biz yerdeki betonu kaldırıp orayı ağaçlandırmalıyız. Kayıtlarda, tapuda doğal sit alanıysa, orası kamuya aittir.

Kadıköy’de de halk yeşil alan ihtiyacı olduğunu sonuna kadar savunacaktır.”

Kuşdili Platformu ne için kuruldu?

Kuşdili Platformu daha önceki yıllarda da tarihi Kuşdili Çayırı’nın korunması ve eski haliyle halkın kullanımına açılması konusunda mücadele etmiş olan Kadıköy gönüllü çevre aktivistlerinin oluşturduğu bir platform. Önceki dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP yönetimindeyken ortaya çıkan AVM ve otopark projelerinin iptalinde önemli katkıları bulunan Platform, bu defa CHP yönetimindeki büyükşehir belediyesinin projelerine karşı çıkmaya hazırlanıyor.