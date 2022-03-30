İBB’nin yeni Kadıköy projeleri

İstanbul Kadıköy’ün merkez mahallelerinde kentsel dönüşüm süreçleri yeniden yoğunlaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de Yoğurtçu Parkı ve Kuşdili Çayırı’yla ilgili projelerini mahallelilerle paylaştı.

Yoğurtçu Parkı için parkı basan sulara karşı ve ağaçların korunması amacıyla bir drenaj projesi yürütüleceği söylenirken Kuşdili Çayırı için de “yeşil alan” olarak nitelenen bir proje açıklandı.

Projenin merkezinde bir otopark yer alıyor ve çevrede de yeşil alanlar bulunuyor.

Kuşdili

Bilindiği gibi Yoğurtçu Parkı 2019 seçimleri öncesinde Kadıköy Belediyesi’nin kullanımındaydı ve seçimlerden sonra yeni Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “yeterli bütçe olmadığı” gerekçesiyle parkı İBB’ye devrettiklerini duyurmuştu. Bundan sonra çeşitli kereler parkla ilgili “proje”ler gündeme geldi ancak daha sonra bu projeler başlatılmadı ve bir sonraki projeye dek herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Özellikle yağış olduğu zamanlarda park kullanılamayacak derecede suyla kaplanıyor ve ağaçlar da bu su birikintilerinin kalıcılaşmasıyla hasar görüyor.

Yoğurtçu

Park değil otopark

Yakın geçmişte Salı Pazarı olarak kullanılan Kuşdili Çayırı’ysa yine İBB tarafından çok uzun zamandır yarısı otopark ve diğer yarısı da inşaat şantiyesi olarak değerlendiriliyor. Derenin kenarında aslında kamuya açık yeşil alan/park olarak değerlendirilmesi beklenen alan yıllarca devam eden Kurbağalıdere projesi dolayısıyla, İBB taşeronu ÖZKA inşaatın şantiyesi olarak iş gördü.

Şimdilerde Kurbağalıdere projesinin yerini İBB’nin Yaşam Vadisi projesinin alacağı söylenirken, Kuşdili çayırı bir türlü şantiye olmaktan çıkamayacak gibi görünüyor.

Yoğurtçu Parkı projesi için şantiye olarak bir bölümü ayrılan alanın diğer tarafı da İSPARK için düzenleniyor. Yeşil alan öncesi İSPARK’a ait otopark alanı genişletiliyor aslında.

FOTO : ek ispark adlı 3 foto ve şantiye adlı foto kullanılacak.

Kuşdili çayırının dere kenarında kalan ve yıllarca ÖZKA şantiyesi olarak kullanılmış olan bölümde bir taraf yeni Yoğurtçu Parkı Projesi için şantiye olarak düzenlenirken, diğer yarısı ise İSPARK kullanımına açılmak üzere mıcırla kaplanıyor.

Yetkililer park projesi tamamlanır tamamlanmaz Kuşdili’nin yeşil alan yapılması projesine geçeceklerini belirtiyor. Ancak, yıllardır İSPARK otoparkı olan alana yaklaşık yarısı kadar yeni bir alan eklenmesi sonrasında ortaya çıkacak durumun nasıl ele alınacağı belirsizliğini koruyor.