Söğütlüçeşme'de neler oluyor?

Akfen Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin bu sabah Kamuoyu Aydınlanma Platformu (KAP) için yolladığı açıklamada Söğütlüçeşme Projesi yatırımındaki Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü inşaatına bu ay içinde başlanacağı duyuruldu.

Söğütlüçeşme istasyonunu alışveriş merkezine döndüreceği düşünülerek itiraz edilen planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı ve geçen yaz hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti.

Akfen tarafından bu sabah KAP’a gönderilen “özel durum açıklaması” notunda inşaatın bu ay başlayacağı belirtildi. Notta şu ifadelere yer verildi:

“İştirakimiz Fıratcan İnşaat Ticaret ve Turizm A.Ş.'nin toplam 20 milyon EUR bedelli Söğütlüçeşme Projesi yatırımındaki Yüksek Hızlı Tren Viyadüğü inşaatına bu ay içinde (Nisan) başlanacaktır. Söğütlüçeşme'yi bir kültür, sanat ve yiyecek-içecek merkezi haline getirmeyi planlayan Şirketimiz projeyle ilgili olarak, bulunduğu şehrin en iyilerini tek bir çatı altında bir araya getiren, yiyecek ve kültür pazarı konseptiyle Miami, New York, Boston, Chicago, Montreal, Lizbon ve Dubai olmak üzere dünyada yedi şehirde faaliyet gösteren TimeOut Market ile potansiyel bir işbirliği yapmak üzere gizlilik sözleşmesi imzalamış olup görüşmelere başlamıştır.”

İptal edilen imar planı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 yılının Mayıs ayında Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde Toplu Taşım Gar Sahası’na ilişkin imar planları hazırlamıştı. Yaklaşık 65 bin 370 metrekareyi kapsayan planlama alanındaki parseller TCDD, İBB ve Maliye Hazinesi’ne aitti.

Planla alana yeni hızlı tren terminalinin yanı sıra ticari ve kültürel yapılar da inşa edilecekti. Kadıköy Belediyesi o dönem, ulaşım ve gar alanıyla ilgisi olmayan bölgeye yeni trafik yükü getirecek kültürel alanlar ve ticari fonksiyonların planda yer almaması gerektiğini öne sürmüş, bölgedeki yeşil dokunun da betonlaşacağı uyarısında bulunmuştu. Tepki çeken plana Şehir Plancıları, Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri odalarının İstanbul şubeleri tarafından iptal davası açılmıştı.

Ardından İstanbul 13. İdare Mahkemesi davayı 29 Haziran 2021'de karara bağladı ve imar planları oybirliğiyle iptal edilmişti. İmar planlarının, planlama esasları ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine, hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştı.