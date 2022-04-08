TKP'den Kadıköy çağrısı: Piyasa için değil halk için dönüşüm

TKP Kadıköy İlçe Örgütü Kuşdili Çayırı, Yoğurtçu Parkı ve Söğütlüçeşme garıyla ilgili projelerin yeniden gündeme girmesi sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kadıköy’de son on yıllarda 'dönüşüm' adı altında yaşanan planlı ve/veya piyasacı açılımlar merkez mahallelerdeki yaşamı cehenneme çevirirken diğer mahallelere doğru da yakıcı saldırılarını yayıyor ve ilçenin tarihi kimliğini, kültürel birikimini silip süpürüyor" denildi.

Kadıköy'de yeni yağma ve rant projeleriyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekilen açıklamada "Kadıköy halkı, Kadıköy’ün tüm dayanışma grupları ve çevre gönüllüleri, ilgili tüm kamu kuruluşları bu gidişi durdurmak için harekete geçmeli; plan/proje tartışmalarına ve teknik detaylara boğulmaksızın net talepler etrafında örgütlenmelidir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kadıköy’de son on yıllarda 'dönüşüm' adı altında yaşanan planlı ve/veya piyasacı açılımlar merkez mahallelerdeki yaşamı cehenneme çevirirken diğer mahallelere doğru da yakıcı saldırılarını yayıyor ve ilçenin tarihi kimliğini, kültürel birikimini silip süpürüyor. Doğal mirasın, tarihi birikimin ve kentsel değerlerin 'paraya ve ranta çevrilebildiği ölçüde' önemsendiği, alınıp-satıldığı, har vurulup harman savrulduğu bu süreç, aynı zamanda bunlara sahip çıkmaya çalışan Kadıköy halkının da yok sayıldığı bir süreç olarak işliyor.

Pandemi sırasında mola verilen inşaat/rant işleri, yakın zamanda tekrar hız kazanırken Kuşdili Çayırı, Yoğurtçu Parkı ve Söğütlüçeşme garıyla ilgili projeler de yeniden gündeme girdi. Yanısıra, Kalamış Yat Limanı’yla ilgili ihale iptal edilirken, burası Fransa’da yapılan gayrımenkul fuarında tekrar görücüye çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı yabancı yatırımcılara projeleri pazarlarken 'Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz' ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuşdili Çayırı ve Yoğurtçu Parkı için yeni projelerini yakın zamanda duyurdu, Akfen grubuysa Söğütlüçeşme için daha önce iptal edilen proje alanında inşaata başlanacağını açıkladı.

Kadıköy yeni yağma/rant projeleriyle karşı karşıya! Ve bu projelerin hiçbirinde Kadıköy halkının taleplerine, ihtiyaçlarına yer yok. Kadıköy halkı, Kadıköy’ün tüm dayanışma grupları ve çevre gönüllüleri, ilgili tüm kamu kuruluşları bu gidişi durdurmak için harekete geçmeli; plan/proje tartışmalarına ve teknik detaylara boğulmaksızın net talepler etrafında örgütlenmelidir.

Temel yaklaşım, halkın ihtiyaçlarını gözeten bir yaklaşım olmalıdır. Kadıköy’ün tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkılmalı, piyasa için değil halk için dönüşüm merkeze konmalıdır.

Bu çerçevede: