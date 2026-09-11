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Nagehan Alçı, Bahçeli'yle görüşmesini anlattı: 'Öcalan'a İmralı'da ev yapıldı, statü istiyor'

Gazeteci Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Alçı, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için İmralı'da bir ev inşa edildiğini ancak Öcalan'ın “statü istediği” gerekçesiyle buraya geçmediğini söylediğini aktardı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.09.2026 , 18:24 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 , 18:52

Gazeteci Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayımladığı videoda görüşmenin ayrıntılarını anlatan Alçı, Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda bir ev inşa edildiğini söylediğini aktardı.

Alçı, Bahçeli'nin Öcalan'ın henüz söz konusu eve geçmediğini belirttiğini ifade etti.

Bahçeli'ye bunun nedenini sorduğunu anlatan Alçı, aldığı yanıtı şöyle aktardı:

“Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildiğini söyledi. Ancak Öcalan'ın henüz bu eve geçmeyi reddettiğini belirtti. ‘Neden?’ diye sordum. ‘Çünkü statü istiyor’ dedi.

Alçı'nın aktardığı görüşmeye ve İmralı'da Öcalan için bir ev inşa edildiği iddiasına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmış değil.

 

Bahçeli daha önce de 'statü' meselesini gündeme getirmişti

Bahçeli daha önce de Öcalan'ın “statüsü” konusunda çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

MHP lideri şubat ayında yaptığı bir konuşmada, “İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?” ifadesini kullanmıştı.

Bahçeli daha sonraki açıklamalarında da Öcalan'ın statüsünün, yürütülen süreç kapsamında ele alınması gerektiğini savunmuştu.

İmralı'daki fiziki koşullara ilişkin daha önce de çeşitli iddialar kamuoyuna yansımıştı. 

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