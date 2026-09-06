DEM Parti kulisi: Adı değişecek, yeni programı Öcalan yazıyor

Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga’da yayımlanan “Kürt siyaseti bölünüyor, Demirtaş bunun neresinde?” başlıklı yazısında DEM Parti’nin geleceğine ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri aktardı.

DEM Parti bugün Siyasi Partiler Yasası kapsamında 5’inci Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştirirken Bozkurt, partide asıl değişimin Mart 2027’de yapılması planlanan yeni kongrede yaşanacağını yazdı.

Bozkurt’a göre söz konusu kongrede yalnızca yönetim değil, partinin adı ve programı da değişecek.

‘Demokratik Cumhuriyet Partisi’ iddiası

Bozkurt, partinin yeni programının Abdullah Öcalan tarafından hazırlandığını öne sürerken, tüzükte ise değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

DEM Parti’nin adının da Mart ayındaki kongrede değişeceğini yazan Bozkurt, yeni isim için “Demokratik Cumhuriyet Partisi” seçeneğinin öne çıktığını ifade etti.

Bozkurt’un aktardığı kulise göre parti yönetimi de Öcalan’ın belirleyici olduğu bir yapıya kavuşacak.

Gazeteci, “Öcalan, sekretaryasıyla sadece süreci değil, partiyi de yönetecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt ayrıca yurtdışından dönecek ve cezaevlerinden tahliye edilecek bazı isimlerin de yeni yönetimde yer almasının planlandığını, Osman Baydemir’in adının bu isimler arasında geçtiğini yazdı. Selahattin Demirtaş’ın yeni yönetimde yer alıp almayacağının ise belirsiz olduğunu belirten Bozkurt, eş genel başkanlık için Pervin Buldan’ın adının öne çıktığını ileri sürdü.

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DEM Parti yönetimi yeniden yapılanmayı daha önce açıklamıştı

DEM Parti yönetimi de bir süredir partide kapsamlı bir yeniden yapılanmanın gündemde olduğunu açıklıyor.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 6 Eylül’deki kongrenin “büyük değişim ve dönüşüm kongresinin hazırlığını yapacak” bir kongre olacağını söylemiş, birkaç ay içinde yapılması planlanan sonraki kongrede isim ve yönetim dahil bütün seçeneklerin tartışmaya açık olduğunu belirtmişti.

Doğan, bununla birlikte parti adı, logo ve yönetim konusunda henüz alınmış kesin bir karar olmadığını da vurgulamıştı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise ağustos ayında yaptığı açıklamada 6 Eylül kongresini “formalitenin yerine getirileceği” bir kongre olarak tanımlamış ve asıl kongrenin Nevruz öncesinde gerçekleştirilebileceğini söylemişti.

Buldan, Öcalan’ın “yeni bir partiden” söz ettiğini belirterek, yeni yapılanmanın tüzük, program ve kadro değişikliğini kapsayacağını açıklamıştı.

'Cumhur İttifakı ile işbirliği'

Bozkurt yazısında yeni yapılanmanın yalnızca DEM Parti içindeki dengeleri değil, Türkiye siyasetindeki ittifakları da etkileyebileceğini savundu.

Öcalan’ın belirleyici olacağı yeni partinin Meclis’te Cumhur İttifakı’yla erken seçim ve olası bir anayasa değişikliği başlıklarında işbirliği yapabileceğini öne süren Bozkurt, bunun DEM Parti içinde ve Kürt siyasetinde yeni ayrışmalara yol açabileceğini ileri sürdü.

Bozkurt, DEM Parti bünyesindeki bazı sol ve sosyalist yapıların da yeni yapılanmanın hayata geçmesi durumunda parti çatısından ayrılmayı değerlendirdiğini iddia etti.

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