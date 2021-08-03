Muğla'da çok sayıda ilçede yangınlar sürüyor: Bazı mahalleler tahliye edildi

Muğla'da günlerdir devam eden yangınlar kontrol altına alınamıyor. Kente bağlı bazı mahalle ve köyler tamamen küle dönerken, şimdiye kadar bir kişi yaşamını yitirdi. Köylüler geçim kaynağı olan hayvanlarını ve ekinleri kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 271 kişinin taburcu olduğunu duyurarak hastanelerde tedavisi süren 36 kişi olduğunu kaydetti.

Muğla'da ilçe ilçe son durum şöyle:

Marmaris

Marmaris ilçesindeki orman yangınının 6'ncı gününde alevlerin ilerlediği Orhaniye Mahallesi’nde marinadaki yatlar ve tekneler, önlem amacıyla açığa demirledi. Marinada bulunan az sayıda kişi ise gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Alevler, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde evleri de tehdit ediyor.

İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle İçmeler, Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi.

Hisarönü Mahallesi'nde çok sayıda yerleşim yeri ya hasar aldı ya da tamamen yandı. İçmeler Mahallesi'nde ormanlık alan tamamen küle dönerken yalnızca yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçlar kurtarılabildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Lütfen ama lütfen daha çok hava desteğine ihtiyacımız var. Çok acil, Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Manavgat olarak hava desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Hisarönü'nde yangınlar hâlâ sürüyor.

Milas

Milas ilçesi de en çok zarar gören bölgelerden oldu. Bazı köyler ve yerleşim yerleri küle döndü. Çökertme bölgesi tamamen boşaltıldı, ormanlık alanlar tamamen yandı.

Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın Türkevleri Mahallesi'ne de sıçradı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'deki yangına ilişkin dün bilgi vermiş ve "Yangın güçlenerek ve hızını arttırarak devam ediyor. Hava müdehalesi hâlâ yok. Uçak sözü verilmişti bize, bugün hiç bir uçak müdahelesi olmadı. Çok zor durumdayız" demişti.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medya hesabından, "Ne yazık ki Türkevleri Mahallesi'nde yangının ortasında CHP Grup Başkanvekili Sayın Engin Altay ve çalışma arkadaşlarımızla sıkıştık. Deniz kenarına doğru ileri kısıma sığındık. Şimdilik durumumuz iyi" paylaşımı yaptı.

Milas Türkevleri'ndeki yangın hâlâ sürüyor. Kontroldan çıkan yangın havadan bile söndürülemiyor. Bölge tamamen boşaltılırken, doğalgaz depolama tanklarının bulunduğu alana da müdahale edilemiyor. Türkevleri Koyu terk edildi.

İYİP Muğla Milletvekili Metin Ergun Milas Türklevleri'nin saat 15 sularındaki durumunu paylaştı.

Türkevleri'ndeki yangın

Bodrum

Milas Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ulaşmıştı. Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı Mahallesi tahliye edildi. Ardından yangın tüm bölgeyi kaplamıştı.

Bodrum'daki Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çocukmezarlığı-Kissebükü arasındaki yangını söndürmek ve yayılmasını engelleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Son olarak Bozalan Mahallesi'nde yangın etkili olmaya başladı. Bölgede şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede zorlanılıyor.

Köyceğiz

Köyceğiz’de perşembe günü başlayan yangın 5 ayrı noktada devam ediyor. Yayla, Zeytinalanı, Pınarköy ve Çayhisar’daki 5 noktadaki yangına bugün havadan müdahalenin başladığı belirtilirken, alevlerin sıçradığı Çayhisar ve Pınar Mahallesi boşatıldı. Ovacık Mahallesi'nde de yangından etkilenen yurttaşların otobüs ve kamyonetlerle tahliye edildiği duyuruldu. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılmaya başlandı.

Seydikemer

Arifler Mahallesi’nde 2 gün önce çıkan ve kırsal Kabaağaç ve Dip Mahallesi’ne de sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, bu kez de Çökek Mahallesi’nden alevler yükseldi. Yangına, günün ilk ışıkları ile havadan ve karadan müdahale başladı.

Seydikemer Belediyesi de Çökek Mahallesi'nde yangının sürdüğünü duyurdu. Orman İşletme, Devlet Su İşleri, Büyükşehir ve çevre belediyelerden gelen ekiplerle yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Çökek ile Dereköy mahallelerinin tedbir amaçlı boşaltılması için duyuru yapılıyor.

Kumluca

Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde de halk, tırmık, çapa, kürek ve su tankerleriyle mahalle girişinde ve yüksek noktalarda yangın nöbeti tutuyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki mahallede nöbete başlayan halk, olası orman yangınında ilk müdahaleyi yapıp büyümesini önlemeyi amaçlıyor.